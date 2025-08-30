Šok u Ukrajini : Likvidiran bivši šef parlamenta Andrij Parubij!

Ukrajinski zastupnik i bivši predsjednik ukrajinskog parlamenta, Andrij Parubij, ubijen je u subotu vatrenim oružjem u Lavovu, na zapadu zemlje, objavile su vlasti, dodavši da se za napadačem traga.

Policija je priopćila da su vlasti primile hitan poziv oko podneva nakon pucnjave u južnom gradskom okrugu Frankivskij u Lavovu. Žrtva je umrla na mjestu događaja.

Predsjednik Volodimir Zelenski je naknadno precizirao da se radi o Andriju Parubiju, predsjedniku parlamenta od 2016. do 2019. Izrazio je žaljenje zbog “strašnog ubojstva” i obećao istragu kako bi se to ubojstvo rasvijetlilo.

Irina Heraščenko, zastupnica stranke Europska solidarnost, također je potvrdila za Kyiv Independent da je žrtva pucnjave u Lavovu bio Andrij Parubij.

“Naš tim je šokiran. Ovo je teror. Andrij je bio jedan od osnivača moderne Ukrajine… principijelan i pristojan, domoljuban, inteligentan”, napisala je Heraščenko u izjavi objavljenoj na Facebook stranici Europske solidarnosti, kako prenosi The Guardian.

Policija traga za napadačem.

Parubi je sudjelovao u proeuropskim pokretima u Ukrajini, u “narančastoj revoluciji” 2004., a potom na Majdanu 2014. godine.

Tijekom prosvjeda na Euromajdanu djelovao je kao zapovjednik “Majdanske samoobrane”, improviziranih sigurnosnih snaga koje su štitile prosvjednike od pripadnika ministarstva unutarnjih poslova – pod kontrolom tadašnjeg, u prosvjedima svrgnutog proruskog predsjednika Viktora Janukoviča – koje su okruživale šatorsko naselje u središtu Kijeva, piše Kyiv Post.

Nakon vijesti o ubojstvu bivšeg predsjednika ukrajinskog parlamenta stižu brojne reakcije ukrajinskih političara i dužnosnika, kolega iz parlamenta i vlade, koji redom hvale Parubijev doprinos borbi Ukrajine za suverenitet i neovisnost.

Bivši predsjednik Petro Porošenko napisao je na Telegramu da je ubojstvo Parubija, koji je bio član parlamentarnog odbora za nacionalnu sigurnost, obranu i obavještajne poslove, “pucanj ispaljen u srce Ukrajine”.