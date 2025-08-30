Šok u Ukrajini : Likvidiran bivši šef parlamenta Andrij Parubij!
Ukrajinski zastupnik i bivši predsjednik ukrajinskog parlamenta, Andrij Parubij, ubijen je u subotu vatrenim oružjem u Lavovu, na zapadu zemlje, objavile su vlasti, dodavši da se za napadačem traga.
Policija je priopćila da su vlasti primile hitan poziv oko podneva nakon pucnjave u južnom gradskom okrugu Frankivskij u Lavovu. Žrtva je umrla na mjestu događaja.
Predsjednik Volodimir Zelenski je naknadno precizirao da se radi o Andriju Parubiju, predsjedniku parlamenta od 2016. do 2019. Izrazio je žaljenje zbog “strašnog ubojstva” i obećao istragu kako bi se to ubojstvo rasvijetlilo.
Irina Heraščenko, zastupnica stranke Europska solidarnost, također je potvrdila za Kyiv Independent da je žrtva pucnjave u Lavovu bio Andrij Parubij.
“Naš tim je šokiran. Ovo je teror. Andrij je bio jedan od osnivača moderne Ukrajine… principijelan i pristojan, domoljuban, inteligentan”, napisala je Heraščenko u izjavi objavljenoj na Facebook stranici Europske solidarnosti, kako prenosi The Guardian.
Policija traga za napadačem.
Parubi je sudjelovao u proeuropskim pokretima u Ukrajini, u “narančastoj revoluciji” 2004., a potom na Majdanu 2014. godine.
Nakon vijesti o ubojstvu bivšeg predsjednika ukrajinskog parlamenta stižu brojne reakcije ukrajinskih političara i dužnosnika, kolega iz parlamenta i vlade, koji redom hvale Parubijev doprinos borbi Ukrajine za suverenitet i neovisnost.
Bivši predsjednik Petro Porošenko napisao je na Telegramu da je ubojstvo Parubija, koji je bio član parlamentarnog odbora za nacionalnu sigurnost, obranu i obavještajne poslove, “pucanj ispaljen u srce Ukrajine”.
Komentari