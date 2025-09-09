Šok na Bilinom polju : Austrija slavila u Zenici i nanijela prvi poraz ‘Zmajevima’ u kvalifikacijama

Reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je, pred više od 15.000 gledalaca na Stadionu „Bilino polje“ u Zenici, od selekcije Austrije sa 2:1 (0:0), u susretu 6. kola kvalifikacijske grupe H za Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Nakon oprezne igre u prvom poluvremenu, u kojem je najbolju šansu, u 24. minuti, imao Philipp Leinhart, koji je sa oko šest metara po sredini gola poslao loptu preko gola Nikole Vasilja, drugo je poluvrijeme počelo s dva gola.

Austrijanci su poveli s 1:0 u 49. minuti preko Marcela Sabitzera, koji je sa oko 10 metara iskosa sa lijeve strane zatresao mrežu nakon slabo ispucane lopte od strane Nikole Katića. Šok na prepunom zeničkom stadionu nije trajao dugo, jer je već u sljedećoj, 50. minuti Edin Džeko izmakao kontroli odbrane gostiju te sa oko šest metara poslao u mrežu Alexandera Schlagera za 1:1. Asistirao mu je Ermedin Demirović.

Selektor BiH Sergej Barbarez bio je prinuđen u 58. minuti u igru ubaciti Jusufa Gazibegovića, jer Amar Dedić zbog povrede nije mogao nastaviti meč.

Fizički spremniji gosti ponovo su zaprijetili u 60. minuti, ali se Sabitzer ovoga puta odlučio, umjesto šuta sa oko 13 metara iskosa sa lijeve strane, ubaciti loptu u peterac bh. tima, ali tamo nije bilo nikoga od njegovih saigrača.

Džeko je u 63. minuti sa oko 15 metara šutirao preko gola, a gosti su u 65. minuti, preko Laimera poveli s 2:1. Bio je to i konačan rezultat ovog meča, u kojem je bh. tim upisao prvi poraz u ovim kvalifikacijama, dok je Austrija neporažena nakon četiri odigrana meča.

Zbog bolje gol-razlike, bh. nogometaši još uvijek su na čelu grupe H, ali, sada, s istim brojem bodova kao i drugoplasirana Austrija, koja je večerašnji meč okončala s igračem manje, jer je Patrick Wimmer u sudijskoj nadoknadi dobio drugi žuti, automatski crveni karton.

U drugoj utakmici u grupi Rumunija je na Kipru, nakon što je vodila s 2:0, ostala bez pobjede, jer su domaćini uspjeli poravnati na 2:2.

BiH: Vasilj – Memić (72. Alajbegović), Katić, Muharemović, Mujakić (87. Baždar)- Šunjić, Tahirović (72. Bašić), Gigović (72. Bajraktarević)- Dedić (58. Gazibegović), Džeko i Demirović. Selektor: Sergej Barbarez.

Austrija: A. Schlager- Seiwald, Limer, Mwene, X. Schlager (62. Grilitsch)- Baumgartner, Alaba (78. Danso), Schmid (Wimmer)- Lienhart, Sabitzer i Gregoritsch (62. Arnautović). Selektor: Ralf Ragnick.

Sudija: Jesus Gil Manzano (Španija). Pomoćnici Diego Barbero i Angelo Nevado (Španija).

Tabela grupe H: BiH 12, Austrija 12 (-1), Rumunija 7, Kipar 4 i San Marino 0 bodova.

