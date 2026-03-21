Šok anketa u SAD-u: Većina Amerikanaca vjeruje da Trump vodi zemlju u kopneni rat s Iranom
Dok Donald Trump šalje proturječne poruke o ratu s Iranom, novo istraživanje pokazuje da građani SAD-a sve manje vjeruju da će sukob ostati ograničen, i da većina već očekuje scenario kopnene intervencije.
Nova Reuters/Ipsos anketa pokazala je da čak 65 posto Amerikanaca vjeruje da će Donald Trump na kraju uvući Sjedinjene Američke Države u veliki kopneni rat protiv Irana, dok takav potez podržava tek sedam posto ispitanika.
Za Bijelu kuću, takav rezultat ankete mogao bi biti ozbiljan politički problem.
Trumpove poruke posljednjih dana ostavljale su prostor za različita tumačenja – od tvrdnji da ne želi prekid vatre do signala da bi rat mogao završiti kada SAD završi svoj dio operacije. Reuters je u odvojenim izvještajima zabilježio i da je rekao da ne želi prekid vatre, kao i da “misli” da bi Izrael mogao stati kada SAD završi svoje akcije.
Istovremeno, Reuters je objavio i da Pentagon šalje hiljade dodatnih marinaca i mornara na Bliski istok, što dodatno pojačava dojam da Washington gradi kapacitete za širu operaciju, iako zvanično tvrdi da nema odluke o slanju trupa u sam Iran.
Drugim riječima, anketa pokazuje da veliki dio američke javnosti očekuje širu eskalaciju sukoba nego što to zvanične poruke iz Washingtona sugeriraju.
Za Trumpa je problem dvostruk – ako ne eskalira, može izgledati neodlučno nakon svih ratnih poruka; ako eskalira, ulazi u rat koji većina Amerikanaca ne želi.
