SNSD proglasio pobjedu: Siniša Karan je novi predsjednik Republike Srpske

Kandidat vladajuće koalicije u Republici Srpskoj dobio je većinu glasova na ponovljenim izborima na dijelu biračkih mjesta na kojima se danas glasalo o novom predsjedniku tog entiteta, ustvrdio je nakon zatvaranja glasačkih mjesta Milorad Dodik. Na 136 biračkih mjesta u 17 općina i gradova u RS provedeno je ponovno glasanje nakon što je CIK BiH poništila rezultate koji su tamo utvrđeni nakon prvog kruga glasanja provedenog 23. novembra prošle godine.

Ti su rezultati poništeni zbog utvrđenih nepravilnosti tokom glasanja, a ishod glasanja provedenog pokazao je kako je konačnu pobjedu odnio Siniša Karan, kojeg je kandidirao Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD). Ujedinjena opozicija za svog je kandidata istaknula Branka Blanušu, profesora na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci.

Odziv na današnjim izborima bio je veći nego u novembru , kada je proveden prvi krug glasanja, a pravo sudjelovanja na ponovljenim izborima imalo je nešto manje od 85 hiljada birača. Prema podacima CIK-a, glasalo je nešto više od 41 hiljadu birača.

Siniša Karan (SNSD) je osvojio 218.481 glas, a Branko Blanuša (SDS) je osvojio 209.200 glasova, prema podacima iz štaba SNSD-a.

“Mi smo pobijedili međunarodni faktor”

Dodik je već oko 20 sati na društvenoj mreži X objavio kako je Karanu čestitao na pobjedi nad Blanušom, a nešto kasnije je pred novinarima izjavio kako je to uvjerljivi trijumf jer je prednost u odnosu na protukandidata veća za deset hiljada glasova.

“Mi smo pobijedili međunarodni faktor koji je ovdje posijao nered i sarajevsku čaršiju”, kazao je Dodik.

Blanuša koji je i predsjednik opozicione Srpske demokratske stranke (SDS) je pred novinarima neizravno priznao poraz uz konstataciju kako je SNSD uoči nedjeljnog glasanja iskoristio sve resurse za “kupnju glasova” ne bi li ostvario pobjedu. “Naše je da izvučemo pouku i da se što bolje pripremimo za izbore u oktobru “, kazao je Blanuša.

Konačne i zvanične rezultate tek treba proglasiti CIK.

Prijevremeni izbori za predsjednika RS raspisani su nakon što je s te dužnosti smijenjen Dodik na temelju presude Suda BiH koji ga je osudio na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja dužnosti u tijelima vlasti.

Dodik je osuđen zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice za BiH. Dodikov nasljednik ostat će na dužnosti do oktobra kada će se u sklopu redovnih opštih izbora u BiH odlučivati i i novom predsjedniku RS.