Većinska vlasnica travničke kompanije GS-TMT Snježana Kopruner gostovala je u emisiji ‘Nedjeljom u 2’ Hrvatske radiotelevizije (HRT), a tom prilikom je kritički analizirala društveno-političku situaciju u Bosni i Hercegovini.

Kopruner je poslovnu karijeru gradila u Njemačkoj, a naglasila je opasnost ekonomije zasnovane na renti naspram proizvodnog sektora. Prema njenim riječima, politički narativi o tome kako građani ne doživljavaju Bosnu i Hercegovinu kao svoju državu ne odgovaraju stvarnosti na terenu, bilo da je riječ o Hercegovini, srednjoj Bosni ili Sarajevu.

Osvrnula se i na česta negiranja bosanskog identiteta i historijskog naslijeđa. Istakla je paradoks u kojem se historijske ličnosti poput kralja Tvrtka ili kraljice Katarine pokušavaju etnički redefinisati izvan bosanskog konteksta.

‘U više navrata sam bila na grobu bosanske kraljice Katarine i nikada nisam vidjela da piše ‘hrvatska kraljica’. Kralj Tvrtko je bosanski kralj. Zbog čega to nijekati i stalno izmišljati legende umjesto davanja značaja onome što su ti ljudi sami bili?’, zapitala je Kopruner.

Smatra da Bosanci i Hercegovci imaju svaki razlog da budu ponosni na svoju domovinu, koju je opisala kao “maternicu Balkana”.

Kopruner je iznijela i porazne podatke o stanju u obrazovanju, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Hrvatskoj. U njenoj kompaniji su, zbog uočenih nedostataka u praksi, uveli testiranje kandidata koje je pokazalo da mladi često ne vladaju ni osnovnim matematičkim pojmovima, uprkos posjedovanju fakultetskih diploma.

‘Profesori su se našli u jednoj takvoj situaciji na državnim sveučilištima da nemaju studenata, jer svi idu kupiti te diplome. I onda idem gledati roditelje koliko podcjenjuju svoju djecu da im kupuju diplome umjesto da vjeruju njima da mogu sve to naučiti. Isto imate i po osnovnim školama gdje maltretiraju nastavnike da djeca imaju što bolje ocjene. Za mene je to katastrofično. To znači da vi ne vjerujete da vaše dijete može savladati gradivo osnovne škole. Profesori na državnim fakultetima više nemaju dovoljno studenata da bi njihove katedre opstale. Onda oni puštaju te studente da bi i oni mogli imati od čega živjeti. Imate cijeli haos u cijelom sistemu i to je podcjenjivanje tih mladih ljudi, naglasila je vlasnica GS-TMT za HRT.

