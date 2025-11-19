Snimak s bijelim prahom: Đajić komentarisao incident, Dodik ga razriješio

Visoki funkcioner SNSD-a Vlado Đajić smijenjen je sa svih stranačkih funkcija, kao i sa pozicije direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (UKC), nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak na kojem mu nepoznati muškarac predaje vrećicu bijelog praha. Na njegovo mjesto kao v.d. direktora UKC, Vlada RS imenovala je doktora Nikolu Šobota, načelnika Klinike za kardiohirurgiju UKC-a.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik oglasio se jutros povodom videosnimka koji se širi društvenim mrežama, a na kojem se direktor Univerzitetskog kliničkog centra RS i predsjednik banjalučkog odbora SNSD-a, Vlado Đajić, nalazi u prostoriji dok mu nepoznati muškarac pokazuje kesu s navodnom bijelom praškastom materijom.

Snimak je javno objavio gradonačelnik Banje Luke, Draško Stanivuković, izazvavši veliku pažnju i niz reakcija u javnosti.

Dodik je u obraćanju istakao da je i sam jutros prvi put vidio snimak te da je ponašanje prikazano na njemu „apsolutno neprihvatljivo“.

„Kao i svi drugi, jutros sam upoznat sa snimkom na kojem se vlado Đajić nalazi u razgovoru i prisustvuje situaciji koja uključuje narkotike. Takvo ponašanje je za mene, kao predsjednika SNSD-a, potpuno neprihvatljivo. SNSD ne može i neće tolerisati bilo kakvu povezanost s kriminalom, a posebno ne sa narkoticima. Time je Đajić sam sebe razriješio svih funkcija“, poručio je Dodik, naglasivši da stranka mora zadržati vrijednosti na kojima je utemeljena.

Snimak, zbog kojeg je Dodik razriješio Đajića svih funkcija u SNSD, od jutros kruži medijima i društvenim mrežama. Na snimku jedan muškarac dolazi u Đajićevu kancelariju, najvjerovatnije u UKC RS, s obzirom da je u Đajić u ljekarskom mantilu, i daje mu kesu sa drogom, navodeći da to treba da se plati 40.000 konvertibilnih maraka (oko 20 hiljada eura).

Prema Đajićevim riječima, snimak je nastao prije 10 mjeseci i o svemu je obavijestio službene organe. “Čovjek je završio u zatvoru, a ja sebe razriješio? Mislim, glupost”, naveo je Đajić. Na pitanje da li misli odstupiti, odgovorio je “Šta ću odstupiti, ja sam razriješen”.

“Nisam kriv! Nudim sve vrste poligrafa, testiranja na sve vrste droga. Nisam nikad vidio kokain niti ijednu drogu”, rekao je Đajić za “Nezavisne novine”.

Na pitanje ko je napravio snimak, Đajić odgovara “onaj kriminalac”, misleći na muškarca koji je s njim na snimku. “Onaj kriminalac koji se bavio kidnaponavanjem ljudi, reketiranjem, prodajom oružja, ležao u francuskom zatvoru, ubio čovjeka na saobraćajnici i sad je u zatvoru u Srbiji”, kazao je Đajić.

