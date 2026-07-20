Kapiten Španije Rodri bio je presretan nakon što je pobijedio Argentinu u finalu Svjetskog prvenstva i osvojio drugu titulu svjetskog prvaka u historiji reprezentacije.

U razgovoru za špansku televiziju La 1, najbolji igrač Svjetskog prvenstva zahvalio se saigračima i rekao da je ovo najveći uspjeh u njegovoj karijeri.

“Želim da se zahvalim svima. Ova grupa je nevjerovatna i mi smo svjetski prvaci. Nevjerovatan je osjećaj izgovoriti te riječi. Ovo je bio najteži turnir u historiji Svjetskog prvenstva. S druge strane, on je bio najbolji fudbaler svih vremena, a uspjeli smo oboriti sve rekorde”, rekao je Rodri.

U finalu je Španija potpuno nadmašila Argentinu, koja tokom regularnih 90 minuta nije uputila nijedan udarac na gol.

“To je tajna ove reprezentacije. Nije važno ko je na drugoj strani, uvijek ćemo igrati hrabro i ofanzivno. U životu morate biti hrabri, a život to na kraju nagradi”, rekao je španski kapiten.

Rodri se osvrnuo i na težak period kroz koji je prolazio zbog povrede, naglasivši da je osvajanje Svjetskog prvenstva za njega bila velika lična pobjeda.

“Želim da ljudi vide da igrač može dosegnuti vrh, ali i pasti na samo dno. Ako naporno radiš i vjeruješ, život će ti na kraju uzvratiti. Smatram sebe primjerom kako prebroditi teške trenutke. Mnogo je ljudi koji me ne poznaju lično, ali kroz sve sam osjetio ogromnu podršku i ljubav ljudi u Španiji”, zaključio je Rodri.

(Kliker.info-agencije)