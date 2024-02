Službeno: Filozofski fakultet u Mostaru otkazao Ljetnu školu

Filozofski fakultet pri Sveučilištu u Mostaru otkazao je Ljetnu školu koja je privukla negativne reakcije zbog spornog plakata, na kojem je prikazan Stari most bez džamija u pozadini.

Saopštenje Filozofskog fakulteta prenosimo u cijelosti:

“Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru odustaje od organizacije ljetne škole Methodology of Political Science: New Issues and Trends. Količina upućenih prijetnji smrću i uništenjem Fakulteta, govora mržnje i kontaminiranost javnoga prostora ovaj su događaj istisnula iz akademske sfere te od njega stvorila ne samo politički, već i sigurnosni problem.

Ovim činom želimo zaštiti sve profesore koji su trebali sudjelovati na ljetnoj školi, potencijalne studente koji su imali namjeru doći u Mostar, ali spriječiti negativan publicitet koji je nametnut kako Filozofskom fakultetu tako i IPSA-i.

Zahvaljujemo se na iznimno profesionalnom i partnerskom odnosu profesorima s kojima smo surađivali prilikom organizacije ljetne škole, a napose profesorima iz IPSA-e koji su nam iskazali veliku čast i povjerenje izabravši Mostar i Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru za svoga partnera.

Imajući u vidu da je plakat ljetne škole izazvao gomilu dezinformacija, pogrešnih interpretacija, te vrlo zlonamjernih komentara, još jedanput skrećemo pozornost da se radi o plakatu generiranom od strane umjetne inteligencije kojeg smo preuzeli s Freepik.com, o čemu se svako može osobno uvjeriti.

Da cijela priča bude još grotesknija upravo je u samom nazivu izvornoga predloška istaknuta ‘Koski Mehmed-pašina džamija’. Dakle, od svih mogućih vjerskih znamenitosti u gradu Mostaru na plakatu je istaknut upravo minaret. Toliko o isključivosti, nesnošljivosti i islamofobičnosti.

Promicatelji mržnje koji su ovu hajku i pokrenuli dodatno su potaknuli atmosferu straha, nepovjerenja i netrpeljivosti među građanima, a gradu Mostaru i državi u koju se toliko kunu, preventivno ‘izbili’ jedan, po svakom segmentu, hvalevrijedan i akademski izvrstan globalni događaj.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru će bez obzira na sve nastaviti svoju misiju internacionalizacije obrazovanja, promicanja međukulturnoga dijaloga i suživota, te podizanja kvalitete znanosti i visokoga obrazovanja u Bosni i Hercegovini.”

(Radio Sarajevo)