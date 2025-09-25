Slučaj “Zenicatrans”: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović osuđen na četiri godine zatvora

Kantonalni sud u Zenici oglasio je krivim u prvostepenom postupku te osudio na kaznu zatvora od četiri godine gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića za počinjenje više krivičnih radnji koje su za rezultat imale i produženo krivično djelo izazivanje stečaja u gradskom Javnom komunalnom preduzeću “Zenicatrans – prevoz putnika”.

Prvooptuženi Kasumović nije prisustvovao današnjem izricanju presude, koju je predsjedavajući sudskog vijeća Ismar Jukić čitao skoro tri i po sata, a prema kojoj mu je, osim zatvorske kazne, izrečena i zaštitna mjera zabrane obavljanja dužnosti gradonačelnika na period od šest godina.

Najveću zatvorsku kaznu, ipak, dobio je bivši direktor Besim Husaković, kojem je dosuđena zatvorska kazna od pet godina. Upravo su Kasumović i Husaković sklopili ugovor o prijenosu Autobuske stanice Zanica sa JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” na Grad Zenica.

Optužnicom su, osim Kasumovića i Husakovića, bili obuhvaćeni i bivši predsjednik Nadzornog odbora Vahdet Drino, gradski pravobranilac Zlatko Osmanović, predsjednica Skupštine preduzeća i zaposlenica Gradske uprave Almira Baručija – Kapidžić, interni revizor Grada Asmir Mašić, knjigovođa Edin Mehić, članovi NO JKP “Zenicatrans – prevoz putnika” Mesud Ormanović i Amel Krivdić te zaposlenici Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda Zenica, šef tog ureda Abdulah Kratina i viša referentica Amela Đozo.

Međutim, osuđeni su samo Drino, kojem je izrečena zatvorska kazna u trajanju od dvije godine, Ormanoviću i Krivdiću dosuđena je po jedna godina, a Kratini i Đozo po dvije godine zatvora.

Đozi je izrečena i privremena mjera obavljanja dužnosti na četiri godine, dok su Mašić, Baručija-Kapidžić, Osmanović i Mehić današnjom prvostepenom presudom oslobođeni odgovornosti.

U protekle, skoro tri godine, pred ovim su sudom održana 92 ročišta, a Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona na teret im stavljalo i udruživanje radi činjenja krivičnih djela, a što je sud, zbog nepostojanja čvrstih dokaza, današnjom presudom odbio pa je okrivljene oslobodio dijela optužnice za spomenuto krivično djelo.

Prema navodima iz današnje presude, između ostalog, ova imovina prenesena je na osnovu fiktivnih dugovanja te neosnovano obračunatih kamata pa ni svoja, višemilionska, odnosno oko 7,8 miliona KM potraživanja od spomenutog preduzeća, nije mogla naplatiti Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine – Kantonalni ured Zenica, koja je današnjom presudom upućena na parnični postupak za namirivanje svojih potraživanja.

Neposredno pred početak i većim dijelom tokom izricanja presude, ispred Kantonalnog suda u Zenici bila se okupila i veća grupa građana, pristaša Kasumovića pa je zgrada bila osigurana i dodatnim policijskim snagama.

(Kliker.info-FTV)