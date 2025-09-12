Slovenački mediji o sankcijama Dodiku: “Dugo očekivane i vrlo poželjne”

Slovenački list Delo piše kako je potpredsjednik vlade, Matej Arčon, rekao kako je odluka donesena jednoglasno na osnovu opsežnog obrazloženja, ali da ono ostaje tajna.

”Određene informacije toliko su važne i povjerljive da se u ovom trenutku ne mogu otkriti”, pojasnio je Arčon, te dodao da sankcije vrijede samo za Milorada Dodika, a ne i za članove njegove obitelji.

Delo navodi da je zabrana ulaska u zemlju za Dodika bila dugo očekivana i vrlo poželjna, posebno u obavještajno-sigurnosnim krugovima.

Takođe se navodi da Slovenija “radi vlastitog ugleda među NATO saveznicima ‘ne može sebi priuštiti da se u skupim ljubljanskim restoranima neprestano pojavljuje čovjek koji se redovno sastaje s ruskim generalom Nikolajem Patruševom, savjetnikom ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji se smatra ključnom figurom u ruskim obavještajno-sigurnosnim krugovima”.

”Vlada je sankcije protiv Dodika, prema našim informacijama, uvela na prijedlog Slovenske obavještajno-sigurnosne agencije (SOVA). Kako je poznato, Dodik, koji se prije dva dana u Moskvi sastao s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom, već godinama odlučno se protivi aktualnom uređenju Bosne i Hercegovine. Čovjek koji se smatra faktorom nestabilnosti na Balkanu osuđen je na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika, a progone ga i zbog napada na Ustav BiH, koji Slovenija dosljedno podupire na njezinu europskom putu”, piše Delo.

U tekstu se dalje navodi da “nije poznato ‘koliko su novca Dodik i njegovi pomagači iz entiteta Republika Srpska potajno sklonili u Sloveniju”.

“Zijad Bečirović, direktor ljubljanskog Instituta za bliskoistočne i balkanske studije Ifimes kaže kako je neko vrijeme u javnosti kružila procjena da se radi o oko tri milijarde eura, no naši izvori iz obavještajno-sigurnosnih krugova tvrde da je taj iznos pretjeran. Slovenska politika uplašila se mogućih posljedica saradnje s Dodikom, kojega američke vlasti već godinama sankcionišu, pa je morala djelovati”, piše Delo.

Sankcije protiv Dodika dosad su uvele SAD, njihovo ministarstvo finansija odnosno Ofac (Office of Foreign Assets Control), Velika Britanija, Austrija i Njemačka. Ofac je sankcije protiv Dodika i članova njegove porodice uveo još 2017. godine, a kasnije su na popis sankcionisanih dodavali i druge članove političke elite i saradnike.

Dodik je sve vrijeme ismijavao američke sankcije, ali one nisu bezazlene. Njihova suština je da zabrane finansijsko poslovanje s Dodikom i svim sankcionisanima bilo gdje u svijetu.

Zbog sankcija Ofaca većina država u svijetu kloni se poslovanja s Dodikom i njegovim krugom, koji zbog toga još više trebaju savezničke države poput Slovenije i Mađarske, gdje je navodno sakrio svoj kapital i odakle ga sada postupno povlači, saznaje Delo iz policijskih izvora.

(Kliker.info-Buka)