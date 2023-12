Slobodan Vasković otkriva: Suđenje Dodiku će biti kratko! Ide u zatvor! Dobit će zabranu bavljenja politikom! (Video)

Vasković : Ovo je početak ispraćaja Dodika sa scene! EU mora da pojasni koga želi u EU, žele li saradnike ili građane BiH?! To je ključno pitanje! Pitanje je koga je Dodik predstavljao u Briselu, kada svi znaju da je pokrao izbore! Primitivizam nije odlika njegove inteligencije! Dodik svjestan situacije, njegov slučaj pred sudom BiH neobranjiv! Postupak će trajati kratko, i Dodik će biti presuđen! Dobit će zatvorsku kaznu, koju će morati da odleži, i onda će dobiti zabranu da se bavi politikom!

Hadžifejzović: Nobilo je otkrio taktiku, kaže Šmit će biti ključni svjedok, Nobilo će Šmita staviti na optuženičku klupu…

Vasković: Krivični zakon je jasan! Dodik sudi Sud BiH! Nigdje izvan Suda BiH se ne može suditi po Krivičnom zakonu! Sve što Dodik radi u sudnici je dio verbalnog primitivnog folklora da bi se odvukla pažnja sa procesa! I da proces bude c priča, a ne a! Anto Nobilo nasilnik nad ženama, to je njegova supruga potvrdila, Košarac, također nasilnik, također potvrdila njegova supruga, kada se sagleda društvo, vidimo s kim imamo posla!

Hadžifejzović: Je li upitan opstanak BiH?

Vasković: Opstanak BiH nije upitan! Nebitno je šta Dodik misli o tome! Dodiku je jasno da se BiH neće pocijepati!

Hadžifejzović: Dodik rekao da je RS, entitet bolji od RS-a, Republike Srbije – to nije bio lapsus?

Vasković: To nije poniženje za Vučića, nego za Dodika, priča nebuloze! Građani pred rubom sirotinje, imamo egzodus! Te priče da ima novca su besmislene, fale mu milijarde! Zna kakvu je krizu otvorio i da je izgubio sve konce u krizi! Ne potcjenjujem Dodika, znam koliko je vješt, ali sada definitvno kreće pozdravljanje sa svim!

Hadžifejzović: Mora li da navija za Vučića, kako se ponaša u izbornoj kampanji, Vučić ga ne koristi?

Vasković: Dodiku svejedno ko će pobijediti u Srbiji, jer njega neće biti na političkoj sceni regiona! Stvari se moraju konačno srediti u regiji! Ne može ništa vječno da traje! RS suštinski živi odvojeno od BiH, jedino ih spajaju državni organi! Imamo proteste “Granica postoji” gdje se linija razgraničenja htjela pretvoriti u granicu, nije uspjelo! To se treba riješiti! Takva BiH ne može nigdje, posebno u EU! Nije Dodik jedini krivac, krivi su i oni koji ga podržavaju! Ponašanje Ajhorst van svake pameti! Sastaje se tajno sa Dodikom…zbog čega?! Tajni sastanak znači samo jedno; ušla je u formi Dodikovog ličnog savjetnika! Savjetovala ga kako da prevaziđe situaciju u kojoj se našao! Dodik pod žestokim udarom, on se neće smanjivati, samo će se povećavati!

Hadžifejzović: Vjeruješ li u ubjeđenje Zelenskog da je rat na Balkanu neizbježan?

Vasković: Moguće je da se pokuša izazvati sukob, ali nemoguće je da rata bude! Stoltenberg jasno dao do znanja da je ovo zona NATO-a! Stižu nova pojačanja, možda su već i došla! Rata neće biti! Može biti incidenata i sukoba! Dodik ima pod svojom komandom policiju, specijalnu policiju i ima nešto obučenih ljudi izvan granica BiH koji su tu, ali taj otpor u skladu sa onim što posjeduje Nato, smiješno je razmišljati…

Hadžifejzović: Spremiji je Dodik nego Bošnjaci i Hrvati…

Vasković: Senade, niko ne bi dozvolio da dođe do toga! Još 2009. Nebojša Radmanović potpisao da BiH želi u NATO! Sa NATO-om se nije igrati! Bit će još štošta pred nama u vrlo kratkom periodu, ali rata neće biti!

Hadžifejzović: Zašto Dodik ne ide u Rusiju?

Vasković: Došlo je do sukoba između njega i njegovih lobista! To zavisi od Putina kada će on njemu biti upotrebljiv da ga primi! A svaka ta posjeta se plaća, zavisi i od novca!

Hadžifejzović: Kakav je utjecaj Hrvatske u BiH?

Vasković: Milanović odlikovao sve one koji su ubijali Srbe! Hrvatska u ovom trenutku najznačajniji faktor za BiH, ali i najopasniji! Imamo tamo dva pola, jedan je Zoran Milanović, koji igra za Ruse, drugi je Plenković koji igra za NATO i EU! Postoje informacije da je Milanović ruski čovjek, i da su Rusi obezbijedili novac za njegovu pobjedu.

Hadžifejzović: Trojke nema u velikim pričama oko države, je li politika izbjegavati fajt?

Vasković: Trojka učinila najviše! Izjave Rame Isaka nepotrebne, daju šlagort! Najveći doprinos koji je Trojka dala je što izbjegavaju fajt! Ne žele dovesti sopstveni narod u situaciju da bude proglašen radikalnim, remetilačkim faktorom i onim koji bi mogao izazvati neki teži sukob u BiH! Zašto je SDA izbačena, šta je uradio sve Bakir, nije samo Sebija! Bakir počistio Šemsu i sve koji su mu predstavljali opasnost! Pozicija mu nije bila ugrožena, ali je htio da pokaže da mu je SDA ostala od Alije, iako nije! Alija je stranku ostavio Tihiću, a Tihić je uklonjen iz stranke!

Hadžifejzović: Što više ti napadaš Nešića, to ga Sattler hvali…

Vasković: Europol odbio da se sastane sa Nešićem! Zapanjio bi se da ga i prime! To bi bilo sramota, kao što je sramota da Sattler brani Nešića! Ajhorst bi bolje bilo da misli šta o njoj misli vlada njene države, a ne Milorad Dodik!

Vasković: Mnogo je manipulacije sa SKY aplikacije! Postoje ljudi koji rade u institucijama, a rade za narko klanove! Oni su milion puta gori od narko klanova, oni žrtvuju slobodu, a ovi primaju platu da se bore protiv njega, a ustvari rade za njih…neće se uspjeti sakriti ključni igrači iz države! Kada sam ja počeo pisati o Hadžibajriću, a vidimo gdje je danas!

Hadžifejzović: Šta nas čeka?

Vasković: Ljudi mogu biti optimisti! Vjerujem da će BiH drugačije da izgleda, nećemo više razgovarati o Dodiku kao dijelu političke sadašnjosti, nego dijelu političke prošlosti!

