Slobodan Vasković : Dodikov strah, bijes, ludilo

Dvije “Trojke”, iz Federacije BiH i Republike Srpske, potpisuju sporazum 09.05.o.g., koji bi trebalo da znači početak potpune promjene Savjeta ministara BiH, te izglasavanje novog.

Nepoznato je da li će se HDZ priključiti ovom sporazumu, iako je, kako sada stvari stoje, to vrlo malo realno.

Ipak, to ne znači da do uspostavljanja nove vlasti neće doći. Da bi se to i dogodilo, neophodna je pomoć stranaca, a vjerujem da ona neće izostati.

Piše : Slobodan Vasković (Sa druge strane)

Da ne spekulišm, vidjećemo narednih dana i nedjelja kako će se stvari odvijati i da li su Velika Britanija, Njemačka, Francuska, druge evropske zemlje, uz podršku SAD-a, u stanju da pomognu da se uvede neki red u BiH koja već mjesecima živi u potpunom institucionalnom ludilu.

Milorad Dodik, lider SNSD-a, potpomognut šefom HDZ-a Draganom Čovićem, drže BiH kao taoca svojih antiBiH politika i namjeravaju tako da nastave.

Čović nije nikakav “europejac” kako se godinama predstavljao, a Dodik je već poodavno otišao toliko udesno, da više ne zna šta znači lijevo ili, bar, centar.

Uz to, Dodik je na potjernici, određen mu je mjesec pritvora, nepravosnažno je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina neobavljanja funkcije predsjednika RS; Protiv njega su pokrenuti i drugi brojni postupci.

Dodik je u BiH potpuno izolovan i sa njim, osim Čovića, niko ne želi da razgovara ni o čemu.

Njegov poziv svim strankama da dođu na razgovore u Doboj, 14.05., isključivo služi za nastavak priče kako bi on “razgovarao o Dejtonu, ali drugi neće”. Naslušali smo se te šuplje priče.

Prema prvim reakcijama, na sastanak će mu, možda, doći samo Čović.

Iako je za njim raspisana potjernica, a on napušta državu bez problema, što pokazuje nerad svih državnih bezbjednosnih agencija, nije to neki veliki dobitak za Dodika; Ipak on BiH napušta ponašajući se kao bjegunac od zakona, odnosno krijući.

Dodik je prenervozan; Svjestan je da će EU veoma teško propustiti priliku da pokažu snagu u BiH, kao i Velika Britanija, koj nije dio EU, ali je njen uticaj u Regionu vijekovima veliki.

Svjestan je i da OHR, nakon sve moguće podrške koju je dobio, neće biti samo “kuća od karata” i svjestan je da je u BiH sve moguće, pa da i dvije “Trojke” sa početka teksta, postanu vlast sa još nekoliko stranaka.

Jasno mu je i da nije realno da vječno bude bjegunac od zakona i to mu bijes gura u ultracrveno, te ne preza od javnih poziva na linč visokih funkcionera opozicije.

Juče sam u tekstu “Strah od Lemija” najavio da Dodik priprema udare na opozicione lidere i da je verbalni napad na Nebojšu Vukanovića početak.

Već danas, Dodik je jano pozvao na egzekuciju Vukanovića ogavnom objavom na svom “X” profilu.

“Vukanović je taj koji je provocirao, omalovažavao i vrijeđao. Reakcija koja je uslijedila je logičan postupak čovjeka koji je patriota i rodoljub. Oni koji vole Republiku Srpsku, koji su patriote, nikada neće uzmicati pred izdajnicima.

Zato će oni uvijek imati moju punu podršku, a izdajnici kao Vukanović moj prezir “, napisao je Dodik.

Jedini koji zaslužuje prezir je Dodik, jer otvoreno poziva na egzekuciju Nebojše Vukanovića, narodnog poslanika i predsjednika Liste za pravdu i red. Kao i drugih iz opozicije, jer su oni svi za njega “izdajnici”.

Dodik, definitivno, nije normalan. Njegovi strahovi i nekontrolisani bijes su pretočeni u najopakije prijetnje i pitanje dana je kada će neko iz opozicije biti teško pretučen, kada će u nekog iz opozicije pucati iz vatrenog oružja i kada će njegove falange, predvođene MUP-om RS, krenuti u obračun sa liderima opozicije iz RS, montirajući im procese, hapseći ih.

Ni takav teror, koji je već počeo, Dodika ne može spasiti.

Bahati, bezočni krriminalac, decenijama naučen da mu se niko ne suprotstavlja, dok otima stotine miliona, nikako da se pomiri sa činjenicom da mu je došao kraj.

Taj kraj on može učiniti jezivim fizičkim napadima na poslanike opozicije za šta je već spreman, ali ga ne može spriječiti.