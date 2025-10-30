Slobodan Šoja : Pobijedilo je zlo jer dobro nije imalo ni gram šanse da pobijedi

Dobro se pripremio teren prethodnih dana da se niko ne iznenadi kad Amerikanci saopšte da su ukinute sankcije Miloradu Dodiku i njegovom okruženju.

Ovo je na društvenim mrežama objavio bivši ambasador BiH u Francuskoj i Egiptu, Slobodan Šoja, komentarišući odluku SAD da ukinu sankcije Miloradu Dodiku, članovima njegove porodice, kao i brojnim visokim funkcionerima SNSD i vladajuće koalicije u Srpskoj.

– Krenule su rasprave ko je pobijedio a ko izgubio, ko je zaslužan a ko nije? Mnogi u Federaciji kritikuju Trojku jer se hvalila da u Americi dobro stoji i drže stvari pod kontrolom. Ti isti hvale Dodika i tvrde da su milioni koji su dati za lobiranje za ukidanje sankcija bili opravdani. U Republici Srpskoj vlast se hvali kako su uspješno lobirali, a opozicija pominje Dodikovu veleizdaju, odnosno da je prodao Srpsku za svoje privatne interese. Realnost je ipak drukčija, niko od nas nije ni zaslužan ni kriv ni za šta. To je odluka američkih vlasti nezavisno od naših povlačenja za rukave, s jedne ili druge strane – tvrdi Šoja.

Mogli su, dodaje on, i iz Federacije i iz Republike Srpske lobirati stostruko više i uložiti mnogo više novca i sve bi bilo isto.

– Mi jednostavno ne razumijemo i nikad nećemo ni razumjeti ni prihvatiti da smo beznačajni i da naše riječi niko ne registruje. Pobijedilo je zlo jer dobro nije imalo ni gram šanse da pobijedi. Pobijedili su interesi i politika najjačih a ti interesi i politika nisu prijatelji običnog i poštenog svijeta. Briga velike i za Dodika i za Konakovića, i za Čovića i za Sabinu Čudić, briga njih za bilo koga, briga njih šta oni pričaju, ko koga vrijeđa, ko propagira kakvu idelogiju… Fućka im se za sve. Njima je jedino bitno da ljudi kojima će oni dati podršku ispune ono što se od njih traži. A da bi velike sile to dobile uvijek igraju na loše ljude. Oni koji znaju igrati kako zli sviraju uvijek će biti na dobitku – ističe Šoja.

Dodik je, prema njegovim riječima, majstor svih igara i plesova, podjednako dobro pleše fokstrot kao i kazačok i zato će i dalje plesati.

– Sankcije je dobio kad je na muziku za fokstrot u 4/4 mjeri zaigrao kazačok u 2/4 mjeri! A skinut sa liste kad je uradio obratno. Imaju veliki svuda svoje plesače. Vidjeli smo kako, dok Ukrajina krvari, gubi, propada i nestaje, Tramp otvoreno poručuje Zelenskom da želi ukrajinska prirodna bogatstva. Nama nije ništa poručio jer ne zna da postojimo, ali znamo dobro da nema ništa protiv naših prirodnih bogatstava. Dok se mi uz galamu i samouzdizanje obožavamo baviti ideologijama i politikama, Zapad se ćutke bavi biznisom – tvrdi Šoja.

Kad bi o bilo čemu važnom odlučivao, dalje dodaje, jednostavno bi testirao svakoga, i nas i velike sile.

– Predložio bih da se promijeni državni ustav i u ustav unese stav da je državna imovina trajno neotuđiva i da se ne može ni prodati ni založiti niti na bilo koji drugi način ustupiti bilo kome pod bilo kojim uslovima. Uz preciziranje da je država vlasnik bilo čega što je društvena imovina, a da je posjednik i trajni uživalac imovine lokalna vlast kojoj to pravo nikad niko ne može osporiti. Tako bi svi bili mirni, Federacija BiH se ne bi više plašila da će Republika Srpska nešto prodati što je državno, a Republika Srpska se ne bi plašila da li će joj biti ostavljena mogućnost korištenja državne imovine.

U tom slučaju bi velike sile intervenisale i ne bi to dozvolile jer sva bogatstva koja imamo, bilo kao entitet bilo kao država, one smatraju da će jednog dana biti njihovo. A kad nam budu sve uzimale i ostavljale nas gole i bose, uopšte ne sumnjam da ćemo se mi i dalje baviti pitanjem ko je počeo rat i ko je kriv za rat. Mogu nam sve uzeti, ali našu glupost i tvrdoglavost nikad niko – zaključio je Šoja.

(Kliker.info-BNTV)