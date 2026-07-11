Španija je drugi polufinalista Svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalnom spektaklu u Los Angelesu savladala Belgiju rezultatom 2:1. Furija će se tako u borbi za finale sastati s Francuskom, koja je sinoć eliminisala Maroko.

Od samog početka susreta Španija je nametnula svoj ritam i preuzela kontrolu posjeda lopte, dok je Belgija uglavnom čekala priliku iz kontranapada.

Belgijanci su prije samog početka meča doživjeli veliki peh kada se povrijedio Youri Tielemans, pa je umjesto njega započeo utakmicu Hans Vanaken.

Prvu ozbiljniju priliku imala je Španija u desetoj minuti kada je nakon gužve pred golom Rodri šutirao iz blizine, ali je njegov pokušaj izblokiran. Nekoliko minuta kasnije Španci su tražili i jedanaesterac zbog igranja rukom Ngoya, no engleski sudija Michael Oliver procijenio je da nije bilo elemenata za najstrožiju kaznu.

Belgija je prvi put ozbiljnije zaprijetila u 14. minuti preko Jeremyja Dokua, koji je lijepo prošao po lijevoj strani, ali završni udarac Charlesa De Ketelaerea završio je u bloku.

Nakon perioda bez većih uzbuđenja Španija je povela u 29. minuti. Thibaut Courtois kratko je odbio jedan udarac, a Fabian Ruiz najbolje se snašao na odbijenoj lopti i iz neposredne blizine pogodio za 1:0.

Samo nekoliko minuta kasnije Lamine Yamal je fantastično izveo slobodan udarac, ali je Courtois sjajnom intervencijom sačuvao Belgiju.

Ipak, kada se činilo da će Španci s minimalnom prednošću otići na odmor, Belgija je iz prve prave prilike stigla do izjednačenja. U 41. minuti De Ketelaere je glavom zatresao mrežu Unaija Simona i postavio rezultat prvog poluvremena – 1:1.