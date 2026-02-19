Slavoj Žižek : Sve više država se oslanja na kriminalne naoružane bande za održanje svoje moći

Ljeta 1989. godine, Francis Fukuyama je predstavio svoju viziju kraja historije. Budući da je liberalno-demokratski kapitalizam najbolji mogući društveni poredak, tvrdio je Fukuyama, dalji napredak nije moguć osim kroz postepeno ostvarenje željenog svjetskog poretka.

Piše : Slavoj Žižek

Međutim, taj “kraj” trajao jedva tri decenije, a sada smo na suprotnoj krajnosti: prevladavajuća ideja danas je da se liberalno-demokratski kapitalistički svjetski poredak urušio, zajedno sa svojim složenim pravilima koja garantuju osnovna ljudska prava (sloboda govora, univerzalna zdravstvena zaštita, javno obrazovanje i tako dalje). Zamjenjuje ga brutalni novi svijet u kojem velike ribe jedu male ribe, a ideologije se više ne shvataju ozbiljno, jer je ono što je važno sirova ekonomska, vojna i/ili politička moć.

Dakle, američki predsjednik Donald Trump nije intervenisao u Venecueli kako bi tamo obnovio demokratiju; učinio je to kako bi dobio slobodan pristup ogromnim rezervama nafte i minerala u zemlji. Baš kao što je ruski predsjednik Vladimir Putin izvršio invaziju na Ukrajinu kako bi zauzeo teritoriju i obnovio Veliku Rusiju koja je postojala prije Boljševičke revolucije i, u drugačijem obliku, nakon nje.

Prevladavajući pogled na svijet je realizam oslobođen svih iluzija i ideala. Ako ste mala zemlja, prihvatite život u strahu. Ako uživate u opscenoj moći, zapamtite da principi nisu važni. U ovom novom postideološkom svijetu, često se kaže, maske ljudskih prava, poštovanja suvereniteta drugih zemalja i drugih stvari su pale.

Ali ništa od toga nije istina. Naš postliberalni svijet je prožet ideologijom čak i više nego liberalno-demokratski poredak. Trumpova MAGA vizija je čista ideologija, čak i ako mu njegovi vlastiti postupci svakodnevno proturječe. Steve Bannon, ključni ideolog Trumpovog populizma, opisuje sebe kao lenjinistu koji radi na uništavanju države. Ali pod Trumpom, američka državna mašinerija postala je jača i dominantnija nego ikad; rutinski krši postojeće zakone i miješa se u demokratske procese i tržišta. Za MAGA pokret, “sloboda govora” je prerogativ moćnih da vrijeđaju i ponižavaju slabe (imigrante, etničke i seksualne manjine), a ne pravo potlačenih i eksploatisanih da dignu svoj glas.

Isto važi i za Izrael i Rusiju, da spomenemo samo dva primjera. Izrael je sada opsjednut cionističkim fundamentalizmom, koji se poziva na Stari zavjet kako bi legitimizirao brutalnu kolonizaciju Gaze i Zapadne obale. Slično tome, Putin legitimizira svoju moć euroazijskom ideologijom koja se protivi zapadnom individualističkom liberalizmu i navodno cijeni tradicionalne kršćanske vrijednosti. Prioritet je zajednica, a pojedinci bi trebali biti spremni podnijeti žrtve za zemlju.

U tom smislu, Putinov vodeći ideolog Aleksandar Haričev formulira osnovne karakteristike Homo putinusa i njegovu navodno “samopožrtvovnu” prirodu: “Za nas, sam život izgleda da znači mnogo manje nego za zapadnjaka. Vjerujemo da postoje stvari važnije od pukog postojanja. To je, zapravo, temelj svake vjere.”

U svakom od ovih slučajeva, potpuno promašujemo svijet kakav jeste: prevladavajući “realizam” ignorira ekstremnu ideologiju potrebnu za reprodukciju statusa quo.

Ova napetost je u osnovi jedne od ključnih karakteristika modernog svijeta: sve više država oslanja se na kriminalne naoružane bande kako bi održale svoju moć. Haiti, koji je pretrpio više od 200 godina kažnjavanja zbog svoje uspješne revolucije vođene robovima, samo je najekstremniji slučaj takozvane propale države, gdje bande kontroliraju 80% teritorije. Slične stvari se događaju u Ekvadoru (gdje bande otvoreno drže dijelove gradova pod okupacijom) i u onim područjima Meksika koja su u potpunosti pod kontrolom narkokartela.

U tom kontekstu, treba spomenuti i Korpus islamske revolucionarne garde i politiku morala u Iranu. Kao ideološka policija, oni često idu u krajnosti koje osramoćuju iranske vlasti. Sjetimo se ubistva Mahse Amini nakon što je uhapšena zbog navodnog nepropisnog nošenja marame. Ruska vlada je koristila Wagner grupu kao posrednika da negira svoju umiješanost u vojne operacije u inostranstvu. Wagner se na kraju okrenuo protiv Putinovog režima.

Najočitiji primjer su izraelski doseljenici koji otvoreno teroriziraju Palestince na Zapadnoj obali. Oni djeluju kao nezavisni pokret dok čine zločine, od spaljivanja palestinskih domova i maslinika do premlaćivanja i ubijanja Palestinaca. Tokom ovog vremena, izraelska vojska samo posmatra i interveniše samo ako Palestinci pruže aktivan otpor. I ovdje država toleriše, pa čak i ohrabruje kriminalnu bandu jer mora uvjerljivo poricati njenu ulogu.

A tu je i Trump. Bivši podstrekač pobune protiv ustavnog sjedišta vlade u SAD-u, sada provodi vlastitu internu kolonizaciju slanjem militarizirane Službe za imigraciju i carinu (ne Nacionalne garde) u gradove kojima upravljaju demokrate kako bi terorizirali stanovništvo. Otkad se Trump vratio u Bijelu kuću, ICE je povećao broj svojih zaposlenika za 120 posto i, kroz kampanju koja je privukla bijele nacionaliste, regrutovao je 12.000 novih policajaca koji su izvukli oružje nakon samo 47 dana obuke.