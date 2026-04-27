Slovenački marksist Slavoj Žižek, najpoznatiji i najprovokativniji filozof današnjice, u uobičajeno kaotičnom razgovoru za švedski dnevni list Dagens Nyheter tvrdi da je globalna ljevica izgubila viziju i više nije u stanju ponuditi izlaz iz krize koja upravo trese svijet.

U svojoj novoj knjizi “Nulta točka”, 77-godišnji Žižek na temelju lenjinističke ideje opisuje naše vrijeme kao seriju razornih kriza u kojima ono “novo” još nije poprimilo svoj konačni oblik. Knjiga analizira autoritarni svjetski poredak u nastajanju i civilizaciju koja se vraća u barbarstvo, s ratom u Gazi kao središnjom polazišnom točkom.

Ljevica skrenula s puta još 1968.

Žižek tvrdi da je ljevica skrenula na pogrešan put još 1968. godine: “Tada je ljevica, barem u razvijenom Zapadu, napustila ideju velike društvene promjene. Umjesto toga prešla je na kulturnu kritiku društva. Više nije imala stvarnu viziju izvan socijaldemokracije. A sada je i ona u krizi.”

Ističe da se to najbolje vidjelo na nedavnim parlamentarnim izborima u Mađarskoj, na kojima je pobijedio umjereni desničar Péter Magyar, otpadnik iz desno-populističke stranke Fidesz Viktora Orbána. Na trećem mjestu završio je ekstremno desni Mi Hazánk (Naša domovina).

“U istočnoj Europi ljevice gotovo više nema. I ne samo to: u posljednje vrijeme nestaje i liberalni centar, za koji smo dugo mislili da će ostati kao barem nekakva vrsta zaštite”, govori Žižek za Dagens Nyheter i kao razočarani komunist dodaje:

“Ne vidim više nikakvo realno rješenje izvan kapitalizma. U praksi završavam na nekoj radikalnijoj socijaldemokraciji. I pritom sam potpuno svjestan da to nije dovoljno. Više nemamo staru priču prema kojoj je kapitalizam jedna faza, zatim dolazi socijalizam, a između nastaju neka previranja. Sada se, doduše, nalazimo u krizi, ali nemamo pojma što dolazi nakon nje.”

“Možda su nam potrebne snažnije katastrofe da bismo se probudili”

Slovenski filozof očekuje određenu globalnu katarzu, ali nije siguran o kakvom obliku propasti zapravo govori: kolaps klimatskog ekosustava, ubojiti svjetski rat, totalitarni nadzor društva ili algoritamsko preuzimanje vlasti. Sve su opcije otvorene i nijedna ne nudi bolji svijet.

“Protivi se svim mojim instinktima da to kažem, ali možda su nam potrebne snažnije katastrofe da bismo se probudili. Problem je u tome što je ovaj trenutak opasan: ako ljevica ne bude spremna, radikalna desnica svakako hoće. Jedini je način da izbjegnemo katastrofu da djelujemo kao da je ona već ovdje.

Užasno je to reći, ali ljevica bi trebala napustiti svoj stav čistog otpora. Vlast je prljava, naravno. Ali vlast nam je potrebna. Potrebna nam je čak i transnacionalna vlast, jer se ekologija, umjetna inteligencija i opasnost od rata ne mogu rješavati na razini nacionalne države.”

Obračun s Thielovim Antikristom

Ovim rečenicama Žižek se zapravo obračunava s Peterom Thielom, američkim milijarderom i tehnološkim investitorom, poznatim kao suosnivačem PayPala i Palantira, koji posljednjih godina drži predavanja o Antikristu.

Pritom Thiel ne govori o religijskim pitanjima, nego tvrdi da se zlo neće nužno pojaviti kao nasilna i autoritarna figura, nego kao mirotvoran globalni vođa ili sustav koji će, pod izlikom sigurnosti, mira, klimatske krize, suzbijanja rizika umjetne inteligencije ili sprječavanja katastrofe, tražiti centraliziranu globalnu kontrolu i zaustavljanje tehnološkog napretka.

Žižek se slaže s Thielom u tome da našem visokotehnološkom dobu treba duhovni temelj, ali njegova je ideja vodilja vezana za sumnju u sve i svakoga te preispitivanje. Tu samokritičku crtu u europskoj kulturi Žižek često opisuje kao srž prosvjetiteljstva.

“Europa bi trebala prestati s beskrajnim samooptuživanjem”

“Danas je tako moderno biti protiv Europe. Svi su protiv Europe: Trump, Putin, jedan dio ljevice. Kad latinoamerička ljevica kritizira eurocentrizam i kolonijalizam, ja im odgovaram: ‘Oprostite, kojim jezikom govorite, španjolskim?’ Kao da su oni neki predstavnici autohtonih naroda. To je apsurdno.

Europa bi trebala prestati s beskrajnim samooptuživanjem. Da, Europa je činila užasne stvari. Ali Europa je također razvila univerzalizam, feminizam, prosvjetiteljstvo i ideju da se ropstvo mora ukinuti.”

Paradoksalno je, smatra Žižek, da samo jedan svjetski lider čvrsto vjeruje u radikalnu promjenu: “Donald Trump je ludi revolucionar. Radi stvari koje bi bile nezamislive unutar uobičajenog globalnog kapitalizma: carine, državne intervencije, ekonomski nacionalizam. Istodobno, Kina u određenom smislu igra staru kapitalističku igru bolje od Zapada.”

“Ako tokom dana nisam ništa dobro pročitao, osjećam se krivim”

Na kraju razgovora za Dagens Nyheter, Žižek objašnjava da ga godine polako sustižu: “Pokušavam se pretvarati da sam još mlad, ali to je sve teže. Treba mi više sna, sve sam bolesniji, ali istodobno sam potpuni radoholičar. Ako tijekom dana nisam pročitao nešto dobro ili nešto napisao, osjećam se gotovo krivim, kao da nisam zaslužio vlastito postojanje.”

(Kliker.info-Index)