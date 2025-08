Slavoj Žižek : Daddy Cool

Klasična priča G.K. Chestertona o ocu Brownu “Znak slomljenog mača” odvija se tokom izmišljenog vojnog sukoba između Britanije i Brazila u 19. vijeku. General St. Clare komandovao je sa 800 britanskih pješaka u kampanji protiv brazilskog generala Oliviera, harizmatičnog i velikodušnog neprijatelja. St. Clare je predvodio dva ili tri britanska puka u nepromišljenom napadu na brazilske položaje, tokom kojeg su njegove trupe pretrpjele teške gubitke i morale se predati. Olivier je uvjetno pustio svoje zarobljenike na slobodu, ali ubrzo nakon toga, St. Clare je pronađen obješen na drvetu, sa slomljenim mačem oko vrata.

Piše : Slavoj Žižek

Godinama kasnije, otac Brown otkriva da se St. Clare, tokom svoje vojne karijere u Indiji i Africi, bavio mučenjem, bludom i korupcijom, te da je na kraju prodao engleske vojne tajne Brazilcima. Major Murray, jedan od oficira St. Clare, otkrio je izdaju i zahtijevao da St. Clare podnese ostavku. St. Clare ga je ubio, a vrh generalovog mača se slomio u majorovom tijelu. Hladno proračunato, St. Clare je naredio osuđeni napad, praveći „brdo leševa da prekriju ovog“. Preživjele britanske trupe predvodi kapetan Keith, koji je zaključio istinu i linčovao St. Clarea čim su Brazilci otišli.1

Nije li slučaj da Izrael radi upravo suprotno od St. Clarea: fokusira se na jednog (ili neke – Hamas) kako bi prekrio brdo leševa (Palestinaca)? Ne, izraelska vlada radi ono što je St. Clare radio, iako s važnom promjenom. Pravi brdo leševa među Palestincima kako bi prekrio jedan leš – koji? Evo iznenađenja: leš jevrejskog identiteta. S većinom Jevreja u Izraelu uhvaćenih u genocidnom stisku, oni, u nekom osnovnom smislu, čine kolektivno samoubistvo, napuštajući duhovnu veličinu koja je nekada karakterizirala njihov identitet. I zar Trump ne radi isto? Njegov leš je leš američke slobode i demokratije… Dok ovo pišem, već čujem “ljevičarske” glasove kako mi uzvraćaju: ali zar zapadna “sloboda i demokratija” nije bila licemjerna laž od samog početka? Zar ono što se sada dešava nije samo njihova istina koja izlazi na vidjelo? Mislim da je ovo pojednostavljenje koje nas, ako djelujemo po njemu, može skupo koštati.

Naša osnovna moralna građevina nije samo licemjerna (kao što je oduvijek bila); ratom u Gazi izgubio je čak i licemjernu snagu privida – u njemu i s njim, privid efektivno postaje samo privid, a ne više privid koji sadrži vlastitu istinu. U tom smislu, Arundhati Roy je prije više od godinu dana primijetila da će, ako se bombardiranje Gaze nastavi, „moralna arhitektura zapadnog liberalizma prestati postojati. Znamo da je uvijek bila licemjerna. Ali čak je i to pružalo neku vrstu skloništa. To sklonište nestaje pred našim očima.“2 Ključna je ovdje ideja da je, uprkos svom licemjerju (ili, zašto ne, zbog njega i kroz njega), liberalna moralna građevina ipak „pružila neku vrstu skloništa“.

Šta, dakle, dolazi umesto „moralne arhitekture zapadnog liberalizma“? Koliko god nevoljno, moramo priznati đavolu ono što mu pripada: Donald Trump bilježi niz trijumfa. Vrhovni sud je ograničio ovlašćenja federalnih sudija i time mu odriješio ruke da vlada dekretima; njegov „Veliki divni zakon“ uvešće MAGA viziju svijeta u pravnu stvarnost; antiimigrantske mjere će uticati čak i na one koji su regulisali svoj status u SAD i rade tamo legalno; tu je i poniženje Evrope, koja je odlučila da posluša SAD i poveća vojne izdatke, odustane od jednostranog priznanja Palestine i slijedi SAD u sukobima na Bliskom istoku; i tu je konačno način na koji je Trump uspio da nametne prekid vatre između Izraela i Irana. Šta je radio da bi to postigao? Napustio je izolacionistički san MAGA pokreta o uzdržavanju Amerike od uplitanja u svjetske sukobe i našao sebi novu ulogu globalnog mirotvorca, koji ne oklijeva da nametne mir brutalnim bombardovanjem. On se čak ni ne pretvara da je jedan među jednakima ili nepristrasni sudija, pa se postavlja pitanje šta je onda on?

Holi Eljat na CNBC-u kaže : „NATO je ispisao novu stranicu istorije enormnim povećanjem vojnih izdataka na svom godišnjem samitu, ali je u centru pažnje bila bromansa predsednika Donalda Trumpa i generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. Kada je Trump bliskoistočne narode uporedio sa „djecom koja se biju u školskom dvorištu“, Rute je nasmijano dobacio: „Pa, tata nekad mora da podvikne na djecu“.“

Među nestašnom djecom koju treba da izdeveta strogi, ali dobronamerni otac, Rute je zaboravio da pomene sebe i neke evropske lidere. Evropske države su prihvatile povećanje vojnih izdataka na 5% tek kada ih je otac oštro prekorio. Ali to povećanje neće ojačati autonomiju Evrope, već dominaciju Amerike nad njom. Trump je tako našao novu ulogu za sebe na svjetskoj sceni: globalni tata koji mir čuva mješavinom nagrada i brutalnih kazni, uključujući terorističko bombardovanje neposlušnih. On se ponaša kao pravi pater familias sklon nasumičnim hirovima, nesputan univerzalno priznatim pravilima diplomatije ili prosto pravilima obične pristojnosti, i izgovara opšta mjesta uz povremene vulgarnosti, a sve u ime pragmatičnog realizma. Pritom istinski sramotan lik u čitavoj priči nije Trump, već svi oni među nama koji, poput Rutea, rado pristaju na ulogu nevaljalih adolescenata koje kontroliše strogi tata, odustajući od stava lidera koji se drže principijelne politike kao ravnopravni partneri u dijalogu. Sjećamo se kako su Trump i Vance ponizili Zelenskog na notornom susretu u Bijeloj kući: Trump se kao bijesni otac obrušio na Zelenskog zato što spriječava mirovni sporazum, na šta se predsjednik Ukrajine odmah očajnički potčinio očevom autoritetu i izjavio ljubav njemu i Americi.

Sa gađenjem se prisjećam hita iz moje mladosti, „Daddy Cool“ iz 1976. u izvođenju Boney M, dobrog primjera zarazne melodije koje ne možeš da se otarasiš. To je najbolji muzički portret Trumpa: on neskriveno više voli jedno dijete nego drugo (prijeti da će sravniti Teheran sa zemljom), a njegove ekonomske odluke su zasnovane na ličnom sviđanju (snizio je carine Britaniji jer mu se dopada). Jedino mu se mora priznati da je, sprovodeći primirje između Izraela i Irana, pokazao izvjesnu svestranost time što je protivniku dozvolio časni uzmak (zahvalio se Iranu zato što je obavjestio SAD da će bombardovati njihovu vojnu bazu u Kataru i tako omogućio evakuaciju osoblja).

Dakle istina je da Truamp, kako i sam kaže, ne želi da započinje sukobe već da ih okončava. Ali čak i ako mu to ponekad uspije, mnogi ignorišu njegovu ulogu mirotvorca. On obećava mir u Gazi, ali šta može da ponudi Palestincima a da to zadovolji Izrael? U slučaju Ukrajine, uz igrača kao što je Putin može samo da pojača pritisak na Ukrajinu ili da se povuče iz aktivnog učešća u ovom sukobu – što sada i čini. U noći 3. jula 2025, samo nekoliko sati prije još jednog Trumpovog telefonskog razgovora sa Putinom, Rusija je lansirala rekordan broj dronova na Ukrajinu, ciljajući civilne objekte u Kijevu. Nekoliko dana ranije, Rusija je zvanično priznala da će dobiti dodatnih 30.000 vojnika iz Sjeverne Koreje za borbu protiv Ukrajine. Istoga dana Rusija je postala prva država koja je priznala talibansku vladu Avganistana od njihovog preuzimanja vlasti 2021. A Trump? Samo je suho prokomentarisao telefonski razgovor: „Nisam postigao nikakav napredak s njim“. Ali dan ranije, 2. jula, Trumpova administracija je objavila da će obustaviti isporuku mnogih vrsta naoružanja Ukrajini zbog smanjenih zaliha – što kao da je bio uvod u novi talas ruskih napada. Tu nije bilo mesta za ulogu „cool tate“, da ne pominjemo Kinu protiv koje je Trump pokrenuo pravi trgovinski rat.

Problem je u tome što je njegova pozicija pragmatičnog mirotvorca, koji riješava probleme po analogiji sa poslovnim pregovorima, lažna: njene koordinate su unapred određene čitavim nizom u osnovi političkih odluka i eliminacija. Kao što je bio slučaj sa Iranom, njegovi pragmatični pregovori samo su naličje zahtjeva za bezuslovnom predajom. Tramp kao globalni „cool tata“ tako najavljuje svijet bez jasnih pravila i osnovnih etičkih principa, u kome se upravo ona sila koja smiruje djecu koja se svađaju ponaša kao hirovit i nepredvidiv autoritet. Ukratko, naš svijet sve viši liči na ludnicu u kojoj je najjači pacijent preuzeo kontrolu i izigrava lekara.