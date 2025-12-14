Slaven Kovačević kandidat DF-a za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda

Kandidat Demokratske fronte za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda je Slaven Kovačević – saznaje Fena iz ove stranke.

Slaven Kovačević je doktor političkih nauka, poznat po svom angažmanu u pravnim i političkim pitanjima te po sudskom predmetu pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Rođen je 1972. godine u Sarajevu.

Bio je aktivan u lokalnoj politici, obnašajući funkciju vijećnika i predsjedavajućeg Općinskog vijeća Centar u Sarajevu, a danas savjetnik za vanjsku politiku člana Predsjedništva BiH Željka Komšića.

