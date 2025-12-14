Slaven Kovačević kandidat DF-a za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda
Kandidat Demokratske fronte za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda je Slaven Kovačević – saznaje Fena iz ove stranke.
Slaven Kovačević je doktor političkih nauka, poznat po svom angažmanu u pravnim i političkim pitanjima te po sudskom predmetu pred Evropskim sudom za ljudska prava.
Rođen je 1972. godine u Sarajevu.
Bio je aktivan u lokalnoj politici, obnašajući funkciju vijećnika i predsjedavajućeg Općinskog vijeća Centar u Sarajevu, a danas savjetnik za vanjsku politiku člana Predsjedništva BiH Željka Komšića.
(Kliker.info-Fena)
Jedan komentar