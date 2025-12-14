hamburger-icon

Slaven Kovačević kandidat DF-a za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda

14 Decembra
15:49 2025
Predsjedništvo Demokratske fronte na današnjoj sjednici donijelo je odluku o kandidaturi za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine na Općim izborima 2026. godine.

Kandidat Demokratske fronte za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda je Slaven Kovačević – saznaje Fena iz ove stranke.

Slaven Kovačević je doktor političkih nauka, poznat po svom angažmanu u pravnim i političkim pitanjima te po sudskom predmetu pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Rođen je 1972. godine u Sarajevu.

Bio je aktivan u lokalnoj politici, obnašajući funkciju vijećnika i predsjedavajućeg Općinskog vijeća Centar u Sarajevu, a danas savjetnik za vanjsku politiku člana Predsjedništva BiH Željka Komšića.

(Kliker.info-Fena)

Jedan komentar

  1. Malo ih je, na prste prebrojat
    Malo ih je, na prste prebrojat 14 Decembra, 17:01

    Kad bi svi politicsri bili politicki i skolovani licilo bi sve to na nesto. Kad bi svi radili svoj posao a ne da doktiri umjesto da lijece pacijente u bolnicama oune istw sa novim pacijentima kao rezultantom njihovih losih politika

