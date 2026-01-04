Sky News: Dvije stvari morate znati o nafti! A onda će vam postati jasno zašto je Americi toliko važna Venezuela…

Donald Trump želi da znate da postoji jedan glavni razlog zašto vojno napada Venezuelu: droga.

Upravo, kako je više puta ponovio, uloga te zemlje u proizvodnji i krijumčarenju ilegalnih narkotika u Ameriku stoji iza pojačavanja vojnih snaga na Karibima posljednjih tjedana. Ali što ako se ovdje događa i nešto drugo? Što ako se ovdje zapravo radi o nafti?, piše Ed Conway za Sky News.

Na površni pogled ovo je očito apsurdno. Uostalom, Sjedinjene Države su, daleko iznad prosjeka, najveći svjetski proizvođač nafte. Venezuela je ovih dana relativno zanemarena, 21. je najveći proizvođač na svijetu, a njena je proizvodnja smanjena pod Chavezovim, a zatim i Madurovim režimom. Zašto bi Amerika trebala mariti za venezuelansku naftu?

Za odgovor, potrebno je na trenutak – koliko god to čudno zvučalo – razmisliti o kemiji nafte. Sirova nafta je, kao što i samo ime govori, prilično sirova. To je organski spoj, proizvod drevnih organizama koji su komprimirani i zagrijavani ispod Zemljine površine stotinama milijuna godina. I kao takva, sirova nafta se suptilno razlikuje ovisno o uvjetima pod kojima su ti organizmi komprimirani.

U nekim dijelovima svijeta sirova nafta izlazi iz zemlje kao bistra tekućina. Ponekad je zelena. Ponekad je teška, gusta, ljepljiva tvar. Proizvođači nafte imaju naziv za ove različite vrste: lagana, srednja i teška.

A evo prve stvari koju trebate znati. Većina američkih rafinerija osposobljena je za preradu teških naftnih derivata. Drugim riječima, ako Amerika želi da njezini automobili koriste benzin, treba joj teška, mutna sirova nafta. A budući da remont rafinerija košta mnogo, mnogo milijardi dolara, nitko to ne želi učiniti u skorije vrijeme.

Druga stvar koju morate znati jest da je velika većina nafte proizvedene u Americi, zahvaljujući revoluciji škriljevca, laka sirova nafta. Drugim riječima, američke rafinerije nisu kompatibilne s većinom nafte koju Amerika proizvodi.

Zaključak je da, iako Amerika teoretski crpi više sirove nafte nego što bi joj ikada trebalo iz vlastitih teritorija, i dalje je potpuno ovisna o trgovini kako bi zadovoljila svoje potrebe za teškom naftom. Većina američke sirove nafte izvozi se u inozemstvo. A Amerika uvozi preko 6000 barela nafte dnevno kako bi opskrbila svoje rafinerije u Teksasu i Louisiani teškom naftom koju mogu probaviti.

Sve nas to dovodi do Venezuele, jer se ona, uz Kanadu i Rusiju, nalazi na najvećim svjetskim rezervama teške nafte. Trenutno većina američke nafte dolazi iz Kanade, ali ako bi se Donald Trump želio odviknuti od kanadske sirove nafte, svjestan je da se s druge strane Kariba nalazi ogroman resurs te nafte za sve te rafinerije u Teksasu i Louisiani.

(Jutarnji list)