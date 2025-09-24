Skupštinska većina u NSRS: Stranke samostalno da odluče o učešću na prijevremenim izborima

Narodna skupština Republike Srpske večeras je promijenila zaključak iz augusta u vezi sa prijevremenim izborima. Prijeteća zabrana o izlasku na izbore prerasla je u pitanje samostalne odluke svake političke partije u RS-u.

U zaključku koje je predložila skupštinska većina i koje su izglasali poslanici skupštinske većine sa 48 glasova se navodi da “stranke sa sjedištem u RS samostalno odluče o svom učešću na prijevremenim izborima za predsjednika RS”.

Skupštinska većina na posebnoj sjednici 22. augusta usvojila je zaključak koji glasi: “NSRS odbacuje mogućnost provođenja prijevremenih izbora za predsjednika RS. Narodna skupština zahtijeva od svih političkih faktora u RS, političkih partija i pojedinaca da se ne prijavljuju na eventualne prijevremene izbore za predsjednika Republike. Narodna skupština konstatuje da bi prijava i izlazak na takve izbore predstavljali kršenje stavova Narodne skupštine, narušavanje ustavne ravnoteže i poništavanje RS kao strane u Dejtonskom mirovnom sporazumu.”

Savez nezavisnih socijaldemokrata će, sudeći po današnjoj raspravi na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, prijaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH kandidata za predsjednika RS na prijevremenim izborima.

Skupštinska većina u Narodnoj skupštini Republici Srpskoj (NSRS) večeras je smijenila Mirsada Duratovića sa pozicije potpredsjednika NSRS na prijedlog Kluba poslanika SNSD. Šef Kluba poslanika SNSD Srđan Mazalica ponovio je da je razlog za njegovu smjenu to što je “…

Prije svega, predsjednik Ujedinjene Srpske i NSRS Nenad Stevandić je nekoliko puta ponovio da mandat predsjednika RS pripada SNSD-u.

– Ujedinjena Srpska neće imati kandidata za predsjednika, a naše članstvo odlučiće kome će dati podršku – rekao je Stevandić.

U toku rasprave je poslanik SDPBiH Saša Grbić rekao da će ova stranka na prijevremenim izborima podržati kandidata opozicije za predsjednika RS.

Skupštinska rasprava na posebnoj sjednici NSRS o zauzimanju stava o raspisanim prijevremenim izborima trajala je od 14.00 sati, a u raspravi su učestvovali nekoliko poslanika SNSD-a, ministar Željko Budimir i poslanici opozicije.

Osim Stevandića, iz koalicije se niko nije javio za riječ.

(Kliker.info-Fena)