Slandalozna propovijed fra Mate Vincetića, župnog vikara na Plehanu, proširio se društvenim mrežama u kojem na krajnje netolerantan način govori o migrantima muslimanima koji dolaze u Evropu. Govor je održan povodom proslave mlade 18. jula u župi sv. Marka Evanđelista na Plehanu u Bosanskoj Posavini, a gdje se okupilo 100-ak vjernika iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

– Ne možemo mi prihvatati migrante u svoju kuću, dati im sve, a oni bezočno, drsko, bezobrazno dođu i kažu: Ja sam musliman, moraš mi dati hranu koju ja hoću da jedem. Vidi, molim te! Došao si iz zemlje gladan, žedan i bos. Tvoj Bog te ostavio gladnog, žednog, golog i bosog. Sad ti meni naturaš svog Boga koji je tebe ostavio gladnog, žednog, golog i bosog da ja moram tebi i njemu ispunjavati volju.

On je rekao on je čovjek i kao čovjek ima pravo da jede. Dobro, nije problem, dat ću mu jesti, ali on još bezobrazan – ne smiješ mi svinjetinu, moraš mi teletinu. Vidite bezobrazluka!

Ostavi se svog Boga, priznaj vjeru u pravoga Boga pa ćemo ti onda dati sve. Dobit ćeš sve ovo što i mi imamo, a ne ja tebi iskažem ljubav i milosrđe, a ti pljuješ po meni i zapovijedaš mi i naređuješ i to u mome. Ako si došao u moje, sjest ćeš tamo gdje ti ja kažem, leći ćeš tamo gdje ti ja kažem, jest ćeš i piti ono što ti ja dam ili sklanjaj se iz kuće, nemaš šta tražiti ovdje. Ne možeš ti meni u mojem zapovijedati pod krinkom nekih ljudskih prava. Kojih ljudskih prava, da ti mene u mojem zaluđuješ?

Ja nikad ne bih vjerovao u Boga koji bi svoj narod ostavio gladnim, žednim, golim i bosim. Taj Bog je lažan. Taj Bog ne postoji. Pravi Bog se uvijek brine za svoj narod – dio je govora fra Mate Vincetića koji je objavljen i na Youtubeu.

Ubrzo nakon što smo objavili skandalozni govor, videosnimak govora fra Mate Vincetića brzo je uklonjen je na Youtubea.

Faktor je tražio reakciju Franjevačkog središta u Plehanu, gvardijana i župnika Ante Tomasa, koji nam je obećao da će reakciju na sporni snimak dati sutra.

(Faktor)