Skandal u gradu na Neretvi : Na stadionu Pod Bijelim Brijegom srušen spomenik posvećen poginulim igračima Veleža

Na mostarskom stadionu Pod Bijelim Brijegom srušen je spomenik posvećen 77 palih igrača Fudbalskog kluba Velež, koji su izgubili živote u borbi protiv fašizma.

Skandalozan potez, koji je, s pravom, izazvao brojne žustre reakcije, a jedna od njih glasi:

“Jučer je srušen spomenik posvećen 77 palih igrača Veleža, ljudi koji su život dali u borbi protiv fašizma. Srušen je podlo, kukavički, bez imalo poštovanja prema žrtvi, historiji i gradu kojem pripadamo. To nije bio samo spomenik od betona. To je bio simbol otpora, časti i ideje da se zlo ne prihvata šutnjom. Ko ruši spomenike antifašistima, ruši sjećanje, ali i pokazuje vlastiti strah od istine. Ovo je napad na antifašizam, na Mostar i na sve nas koji vjerujemo da se prošlost ne briše vandalizmom. Spomenike možete srušiti, ali vrijednosti zbog kojih su nastali – ne možete. Kamen pada – sramota zauvijek ostaje!”

Napisali su ovo danas, 28. januara, na Facebook stranici Crvene hronike, gdje se prate priče vezane za Velež. I Nermin Bise, poznati novinar iz Stoca, zapisao je:

“Rušenje spomenika na Gradskom stadionu Pod Bijelim brijegom u Mostaru nije samo vandalizam na jednoj lokaciji, već simboličan čin koji reflektira šire ideološke sukobe, reinterpretaciju historije, te pokušaje da se marginalizuje antifašističko naslijeđe i vrijednosti zajedništva koje je ono predstavljalo.”

Također, jedan od komentara kaže i sljedeće: “Ono što mi nije jasno je šutnja izabranih predstavnika vlasti u Mostaru, prije svega vijećnika SDP-a, koji navodno baštine antifašističku tradiciju Mostara. Zašto se ne traži odgovornost za ovaj skandal? Vjerujem da će se ponovo slikati za 14. februar Dan oslobođenja Mostara, tužno zaključiti da je svake godine sve lošije i to je to. A s HDZ om su partneri u vlasti, znamo ko je u upravi Zrinjskog. Ove ostale ne prozivam jer je njihova politika jasna i dosljedna, zatrti sve čime se grad Mostar nekad ponosio.”

Istovremeno, lokalni mediji bliski vlastima tvrde da je razlog uklanjanja nedostatak prostora na prilazu terenu, “koji je zbog organizacije utakmica i sigurnosnih zahtjeva postao nefunkcionalan”…

Podsjetimo, o ljudima u čiju je slavu podignut navedeni spomenik, zapisano je:

“(…) Mnogi tvrde da je generacija mostarskog kluba iz 1937. bila veoma talentovana. To kazuje i jedan od njenih igrača Meha Trbonja: ‘Svaki je bio majstor, ni za jednog nije bilo fudbalskih tajni. Takvi talenti se rađaju jedanput u pola vijeka. Najprije zabrana rada kluba 1940, pa onda rat, spriječili su taj tim da dokaže da je najbolji čak u Evropi. Šteta je što ta naša generacija nije mogla da iskaže svoju pravu vrijednost.’

Ali, ta slavna generacija Veleža dokazala se u NOB-u i revoluciji, s puškom u ruci. Njih 77 fudbalera, iz te generacije hrabrih, žrtvovali su svoje živote za najsvetiju stvar na svijetu – za slobodu, za srećniji život današnjih i budućih pokoljenja. Oni su poginuli na ratištima i stratištima širom zemlje, tih 77 sportista.”