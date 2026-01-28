Skandal u gradu na Neretvi : Na stadionu Pod Bijelim Brijegom srušen spomenik posvećen poginulim igračima Veleža
Na mostarskom stadionu Pod Bijelim Brijegom srušen je spomenik posvećen 77 palih igrača Fudbalskog kluba Velež, koji su izgubili živote u borbi protiv fašizma.
Skandalozan potez, koji je, s pravom, izazvao brojne žustre reakcije, a jedna od njih glasi:
“Jučer je srušen spomenik posvećen 77 palih igrača Veleža, ljudi koji su život dali u borbi protiv fašizma. Srušen je podlo, kukavički, bez imalo poštovanja prema žrtvi, historiji i gradu kojem pripadamo. To nije bio samo spomenik od betona. To je bio simbol otpora, časti i ideje da se zlo ne prihvata šutnjom. Ko ruši spomenike antifašistima, ruši sjećanje, ali i pokazuje vlastiti strah od istine. Ovo je napad na antifašizam, na Mostar i na sve nas koji vjerujemo da se prošlost ne briše vandalizmom. Spomenike možete srušiti, ali vrijednosti zbog kojih su nastali – ne možete. Kamen pada – sramota zauvijek ostaje!”
Napisali su ovo danas, 28. januara, na Facebook stranici Crvene hronike, gdje se prate priče vezane za Velež. I Nermin Bise, poznati novinar iz Stoca, zapisao je:
“Rušenje spomenika na Gradskom stadionu Pod Bijelim brijegom u Mostaru nije samo vandalizam na jednoj lokaciji, već simboličan čin koji reflektira šire ideološke sukobe, reinterpretaciju historije, te pokušaje da se marginalizuje antifašističko naslijeđe i vrijednosti zajedništva koje je ono predstavljalo.”
Istovremeno, lokalni mediji bliski vlastima tvrde da je razlog uklanjanja nedostatak prostora na prilazu terenu, “koji je zbog organizacije utakmica i sigurnosnih zahtjeva postao nefunkcionalan”…
Podsjetimo, o ljudima u čiju je slavu podignut navedeni spomenik, zapisano je:
“(…) Mnogi tvrde da je generacija mostarskog kluba iz 1937. bila veoma talentovana. To kazuje i jedan od njenih igrača Meha Trbonja: ‘Svaki je bio majstor, ni za jednog nije bilo fudbalskih tajni. Takvi talenti se rađaju jedanput u pola vijeka. Najprije zabrana rada kluba 1940, pa onda rat, spriječili su taj tim da dokaže da je najbolji čak u Evropi. Šteta je što ta naša generacija nije mogla da iskaže svoju pravu vrijednost.’
Ali, ta slavna generacija Veleža dokazala se u NOB-u i revoluciji, s puškom u ruci. Njih 77 fudbalera, iz te generacije hrabrih, žrtvovali su svoje živote za najsvetiju stvar na svijetu – za slobodu, za srećniji život današnjih i budućih pokoljenja. Oni su poginuli na ratištima i stratištima širom zemlje, tih 77 sportista.”
U ovom stroju besmrtnih junaka bili su:
- Aleksandar Alagić
- Armin Altarac
- Nikola Antelj
- Enver Arpadžić
- Nijaz Bajat
- Slavko Balać
- NH Mladen Balorda
- Muhidin Bašagić
- Ilija Bašić
- Slavko Bašić
- NH Karlo Batko
- Ahmet Brkić
- Hamdija Brkić
- Hivzija Brkić
- Osman Brkić
- Muhamed Čerkić
- NH Jusuf Čevro
- Alija Ćišić
- Hakija Derviškadić
- Afan Dizdar
- Alija Drače
- Mahmud Đikić
- Atif Đikić
- Esad Fejić
- Ešref Fejić
- Mile Filipović
- Asim Frenjo
- Osman Grebo
- Jusuf Hadžiomerović
- Muhamed Hadžiomerović
- Velija Hujdur
- Alija Humo
- Šerif Husrefović
- Milan Ivetić
- Džemal Kajtaz
- Kosta Kaličin
- Miko Kahmi
- Mehmed Kapić
- Božidar Karan
- Alija Kazazić
- Mihajlo Kisić
- Mirko Konjevod
- Enver Lakišić
- Sveto Lukić
- Henći Mandelbaum
- Oskar Mandelbaum
- Mustafa Milavić
- Risto Milićević
- NH Šefik Obad
- Mustafa Pašić
- Salko Pezo
- NH Ahmet Pintul
- Teofik Puzić
- Milan Rajković
- Ibrahim Raljević
- Ranko Slijepčević
- Reuf Slipičević
- Ahmed Spužić
- Mehmed Šabić
- Nebojša Šain
- Jakov Jaša Šantić (golman)
- Mehmed Šapuh
- Slavko Šipovac
- Ahmed Ševa
- Stjepan Šulentić
- Mehmed Taso
- Bogdan Tepešić
- Ilija Terzić
- Avdo Trbonja
- Bećir Trbonja
- Savo Turanjanin
- Predrag Vasić
- Marko Vučijak
- Slobodan Vuković
- NH Hasan Zahirović Laca
- Ljubo Zelenika
- Reuf Zubčević
(Kliker.info-Radio Sarajevo)
