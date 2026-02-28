Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli  napad na Iran, proglašeno vanredno stanje – Iran uzvratio; Eksplozije u Bahreinu, Kuvajtu i Abu Dabiju

Sjedinjene Američke Države i Izraerl su pokrenuli napad na Iran. Eksplozije se čuju u Teheranu i još nekim gradovima, a sirene širom Izraela. Teheran je uzvratio napadom na Izrael i američke baze na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Tramp je poručio da je cilj “braniti američki narod uklanjanjem neposrednih prijetnji iranskog režima”.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je da je Izrael jutros izvršio, kako ga je nazvao, “preventivni” napad na Iran. Napad na Iran, naveo je Kac, pokrenut je kako bi se otklonile prijetnje po bezbjednost zemlje. Kac je rekao da je proglašeno vanredno stanje u cijeloj zemlji, prenosi “Tajms od Izrael”. Širom izraelskih gradova čuju se sirene koje upozoravaju na opasnost iz vazduha.

U Teheranu su detonacije odjeknule u samom centru grada, a kod zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova vidi se gust dim, javlja “Sputnjik”. Iranski mediji prenose da su se u glavnom gradu Irana čule tri eksplozije.

Nakon što je pokrenut napad na Iran, Ministarstvo odbrane Izraela saopštilo je da očekuje uzvratni napad Irana raketama i dronovima.

“U skladu sa svojim ovlaštenjima i u skladu sa Zakonom o civilnoj odbrani, ministar odbrane Izrael Kac potpisao je posebnu naredbu kojom se proglašava vanredno stanje širom Izraela”, piše u saopštenju.

Pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika, mediji su javili da u napadu učestvuju i Sjedinjene Američke Države, ne navodeći tačan obim američkog učešća.

Netanjahu: Napad omogućava Irancima da uzmu sudbinu u svoje ruke

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će “zajednički napad SAD-a i Izraela na Iran stvoriti uslove da hrabri iranski narod uzme sudbinu u svoje ruke”.

“Došlo je vrijeme da svi dijelovi naroda u Iranu uklone jaram tiranije i stvore slobodan i miroljubiv Iran”, naveo je Netanjahu u saopštenju.

Izraelski mediji prenijeli su ranije da je Netanjahu u bunkeru održao sastanak sa najvišim zvaničnicima iz domena bezbjednosti.

Iranska vojska lansirala rakete prema izraelskoj teritoriji

Nedugo nakon izvještaja o udarima Izraela na Iran, uslijedio je direktan vojni odgovor. Iranska vojska lansirala je rakete prema izraelskoj teritoriji, potvrdile su zvanične vojne strukture Izraela.

Izraelska vojska potvrdila je da su identifikovane rakete lansirane iz Irana, te da su sistemi za rano upozoravanje aktivirani u više dijelova zemlje.

Širom sjevernog i centralnog dijela Izraela, uključujući Tel Aviv, na snazi je vazdušna opasnost nakon što je vojska detektovala lansiranje raketa iz Irana.

Vojni izvor rekao je da je jedan projektil presretnut.

Služba hitne pomoći saopštila je da nema povrijeđenih nakon raketnog napada Irana na sjeverni dio zemlje.

Eksplozije u Bahreinu, Kuvajtu i Abu Dabiju

Iranska revolucionarna garda napala je nekoliko američkih vojnih baza u Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bahreinu, javila je iranska agencija FARS.

Očevici su potvrdili agenciji RIA Novosti da su se eksplozije čule u Abu Dabiju, glavnom gradu Emirata.

Prethodno je Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina objavilo da se nekoliko eksplozija desilo u ovoj zemlji, ali nije navelo detalje. Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je građane da koriste glavne puteve samo u slučaju krajnje potrebe.

“Al džazira” je izvijestila o detonacijama u Kuvajtu i zvuku sirena za vazdušnu opasnost.

Najmanje jedno lice je poginulo, a troje ljudi je povrijeđeno u vazdušnom udaru na sjedište šiitske milicije u Iraku, navodi se u izvještaju Rojtersa.

Izraelski mediji prenose da su u vazdušnom prostoru Iraka uočeni avioni i projektili.

Iran traži hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti UN-a

Iran je zatražio održavanje hitne sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, usljed eskalacije sukoba sa SAD-om i Izraelom, saopštio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Ismail Bagei.

On je pozvao Savjet bezbjednosti UN-a da osudi napade na iransku teritoriju.

Iz Generalštaba Oružanih snaga Irana saopšteno je da je Teheran spreman da napadne bilo koju bazu u regionu koja pomaže Izraelu i SAD-u.

Iranski mediji: Predsjednik Pezeshkian bezbjedan

Iranski predsjednik Masud Pezeshkian nije ranjen u američkim i izraelskim napadima, javili su iranski mediji. Državni mediji naveli su da je Pezeshkian “bezbjedan i zdrav” nakon napada na kvart Teherana gdje se nalazi predsjednički ured.

Prema poluslužbenoj novinskoj agenciji Mehr, izvor blizak predsjedništvu rekao je da je Pezeshkianovo zdravstveno stanje izvrsno i da nema nikakvih problema. Iranska državna novinska agencija IRNA također je javila da predsjednik nije ranjen, pozivajući se na agencije Mehr i ISNA.

(Kliker.info-BHRT)