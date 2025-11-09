Sjećanje na ubijene građane Sarajeva : “Obaveza svih nas je da svakog 9. novembra budemo ovdje”

Spomen-obilježje Kazani, posvećeno ubijenim građanima Sarajeva na lokalitetu Kazani na Trebeviću, otkriveno je u novembru 2021. godine. Gradsko vijeće Grada Sarajeva ranije je prihvatilo prijedlog gradonačelnice Benjamine Karić da 9. novembar bude zvanično proglašen Danom obilježavanja sjećanja na žrtve na Kazanima – datum kada je 1993. godine započela ekshumacija njihovih posmrtnih ostataka.

Iz jame na Kazanima nakon rata su, u više ekshumacija, izvađeni posmrtni ostaci 23 žrtve, od kojih je 15 identifikovano. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, među identifikovanima je pet žena i deset muškaraca, starosti od 27 do 66 godina. Dvije žrtve bile su ukrajinske nacionalnosti, dvije hrvatske, jedna bošnjačke, a deset srpske nacionalnosti.