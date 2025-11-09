Sjećanje na ubijene građane Sarajeva : “Obaveza svih nas je da svakog 9. novembra budemo ovdje”
Delegacija Kantona Sarajevo i Grada Sarajeva, ali i drugi, odali su danas počast Sarajlijama koji su tokom rata svirepo ubijeni na Kazanima. Položeni su vijenci i cvijeće.
Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić kazao je kako je obaveza svih onih koji vode procese i obavljaju javne funkcije u KS da svakog 9. novembra budu na ovom mjestu.
“Treba da se pošalje poruka, prije svega, Sarajeva kao otvorenom gradu, a druga stvar da mi vodimo računa o našim nevino ubijenim građanima i da će tako biti u budućnosti. A isto tako i za sve generacije koje dolaze ovo je poruka da se nikome i nikad ne ponovi rat u Bosni i Hercegovini”, rekao je Avdić na Kazanima.
Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk kazao je kako je itekako bitno da su danas delegacije tu i odaju počast nevino ubijenim sugrađanima.
“Itekako je bitno, zato što je to bacilo sjenu na herojsku odbranu našeg grada, naše države. Međutim, Bosna i Hercegovina, institucije Bosne i Hercegovine su pokazale svoju vrijednost, zato što smo procesuirali odgovorne. I mi danas imamo slovom i brojem odgovorne koji su počinili ove zločine kroz presude koje su se desile odmah poslije rata. A evo danas, nakon par godina kako je napravljen ovdje spomenik, imamo sreću da na jedan dostojanstven način obilježimo stradanje naših sugrađana”, rekao je Uk.
Zločin na Kazanima
Spomen-obilježje Kazani, posvećeno ubijenim građanima Sarajeva na lokalitetu Kazani na Trebeviću, otkriveno je u novembru 2021. godine. Gradsko vijeće Grada Sarajeva ranije je prihvatilo prijedlog gradonačelnice Benjamine Karić da 9. novembar bude zvanično proglašen Danom obilježavanja sjećanja na žrtve na Kazanima – datum kada je 1993. godine započela ekshumacija njihovih posmrtnih ostataka.
Iz jame na Kazanima nakon rata su, u više ekshumacija, izvađeni posmrtni ostaci 23 žrtve, od kojih je 15 identifikovano. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, među identifikovanima je pet žena i deset muškaraca, starosti od 27 do 66 godina. Dvije žrtve bile su ukrajinske nacionalnosti, dvije hrvatske, jedna bošnjačke, a deset srpske nacionalnosti.
Ubistva civila, većinom srpske nacionalnosti, na lokalitetu Kazani počinili su pripadnici Desete brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine pod komandom Mušana Topalovića Cace. Civili su dovođeni iznad jame, gdje su ubijani vatrenim i hladnim oružjem, a njihova tijela potom bacana u jamu.
(Kliker.info-N1)
