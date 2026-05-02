U okviru obilježavanja 34. godišnjice Bitke za odbranu Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, predstavnici Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo, te druge delegacije sa svih nivoa vlasti u BiH odali su počast i položili cvijeće na Šehidskom mezarju “Kovači” – na spomen obilježju Bosanskom šehidu i mezaru prvog predsjednika Predsjedništva Republike BiH Alije Izetbegovića.

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović je kazao da je 2. maja 1992. godine bio lijep i sunčan dan, kao što je i danas.

– Umjesto da se veselimo sa svojim porodicama, mi smo morali da stanemo u odbranu grada, odbranu Predsjedništva, odbranu Bosne i Hercegovine. Teroristička organizacija zvana JNA poslala je svoje najbolje specijalce da osvoje Predsjedništvo i da na taj način naprave državni udar i da preuzmu vlast. Međutim, hrabri specijalci policije i patriote na čelu sa Zelenim beretkama, Teritorijalnom odbranom, Patriotskom ligom, zajedno smo odbranili Predsjedništvo, odbranili grad – kazao je Osmanović.

Nismo pristali, istaknuo je on, da budemo žrtve, “što je od nas neko tražio, kao što i u poslijeratnom periodu revizionističkom politikom traže i stalno govore da smo mi podnijeli neke žrtve”.

– Ne, mi smo izabrali da budemo heroji. Drugog maja smo mi odlučili da budemo heroji. Ovdje leže 1.503 šehida zato što su odlučili da budu heroji, a 11.541 naš sugrađanin danas nije sa nama zato što su odlučili da budu heroji. Nema presuda za teroriste, nema presuda za zločince. Tih godina su pisali i crtali karte, i danas ih crtaju. Međutim, kada smo tada pokazali svoje čelično srce, sigurno i danas generacije, predvođene novim mladim herojima, novim mladim patriotama, će odbraniti i znati da izgrade novu Bosnu i Hercegovinu, koja pripada Evropskoj uniji, koja je u članstvu NATO saveza – kazao je Osmanović.

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk je izjavio da je bitka za odbranu Predsjedništva Republike BiH jedna od najvažnijih bitki koja se desila u posljednjoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu.

– Vjerovatno da nije nje bilo, možda ne bi u ovom trenutku imali priliku da pričamo o ovom periodu na ovaj način. Ono što je bitno za mene i za sve Bosance i Hercegovce, jeste da se sjećamo 2. maja, jer to nije samo ta bitka, to je bio početak opsade, najduže u modernoj historiji, opsade jednog grada, terorisanja građana i na koncu pobjede svih tih građana 1995. godine – kazao je Uk.

Delegacije su odale počast i položile cvijeće i na Groblju “Lav”, Mezarju “Stadion”, Centralnom spomen-obilježje šehidima i poginulim borcima Novog Grada (ispred zgrade Općine Novi Grad), a učinit će to i na Groblju Vlakovo, u Aleji veterana.

(Kliker.info-Fena)