Engleska je uz mnogo muke izborila plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva savladavši Demokratsku Republiku Kongo rezultatom 2:1 nakon velikog preokreta. Junak susreta bio je kapiten Harry Kane, koji je s dva pogotka odveo “Gordi Albion” među 16 najboljih reprezentacija.

Kongo je šokirao favorizovane Engleze već u sedmoj minuti. Brian Cipenga iskoristio je odličnu asistenciju Chancela Mbembe i preciznim udarcem u donji lijevi ugao savladao Jordana Pickforda za rano vodstvo “Leoparda”.

Engleska je nakon primljenog gola preuzela inicijativu, ali je teško pronalazila put do mreže raspoloženog Dimitryja Mpasija. Najbliže izjednačenju bila je u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, kada je Kane nakon centaršuta Declana Ricea šutirao iz neposredne blizine, ali je golman Konga fantastičnom intervencijom sačuvao prednost svoje selekcije.

S druge strane, afrička reprezentacija mogla je udvostručiti vodstvo u 42. minuti. Yoane Wissa pogodio je stativu nakon odlične akcije i centaršuta Aarona Wan-Bissake, pa je Engleska imala mnogo sreće da na odmor ne ode s dva gola zaostatka.

Ni u nastavku Englezi nisu lako dolazili do prilika, dok je Kongo nastavio prijetiti i bio blizu drugog pogotka preko Cipenge i Mbukua, čiji su pokušaji završili tik iznad prečke.

Ipak, kada je bilo najpotrebnije, odgovornost je preuzeo kapiten. U 75. minuti Anthony Gordon uputio je precizan centaršut u kazneni prostor, a Harry Kane glavom matirao Mpasija za izjednačenje i potpuni povratak Engleske u utakmicu.

U završnici susreta Kane je još jednom pokazao klasu i drugim pogotkom kompletirao preokret za konačnih 2:1, čime je Engleskoj osigurao plasman u osminu finala.

Iako su favoriti dugo bili na konopcima protiv izuzetno borbenog Konga, iskustvo i kvalitet Harryja Kanea na kraju su napravili razliku i odveli Englesku među 16 najboljih reprezentacija turnira.

(Kliker.info-SC)