Učenici Richmond Park International Secondary School i Richmond Park College iz Bosne i Hercegovine ostvarili su izuzetan uspjeh na međunarodnom takmičenju TeenEagle, održanom na Montclair State University u New Yorku, osvojivši ukupno 22 medalje i više posebnih priznanja.

Kako je potvrđeno je iz ove obrazovne ustanove, na prestižnom međunarodnom takmičenju, koje je okupilo učenike iz brojnih zemalja svijeta u disciplinama iz engleskog jezika i matematike, predstavnici Bosne i Hercegovine osvojili su četiri zlatne, osam srebrenih i deset bronzanih medalja.

Dvije zlatne medalje osvojila je Sara Husović, dok su po jednu zlatnu medalju osvojili Dalia Osmanspahić i Nedim Bajrić.

Srebrene medalje pripale su Maidi Ćišo, Hani Kahrić (dvije medalje), Nedimu Bajriću, Fatihu Crnkiću, Ajni Bešić, Daliji Osmanspahić i Emi Trnjanin.

Bronzane medalje osvojili su Ajna Bešić, Danin Toroman (dvije medalje), Enver Malagić (dvije medalje), Adin Kovačević (dvije medalje), Ema Trnjanin, Hanan Šarić, Fatih Crnkić i Maida Ćišo.

Uz medalje, učenici iz Bosne i Hercegovine osvojili su i značajna pojedinačna priznanja. Hanan Šarić proglašen je najboljim učesnikom u matematici, dok je Sara Husović osvojila priznanje za drugoplasiranu takmičarku u ukupnom plasmanu.

Dodatni uspjeh ostvarile su obrazovne ustanove Richmond Park International Secondary School i Richmond Park College, koje su zajednički ponijele titulu Top School, dodijeljenu najuspješnijim školama na ovogodišnjem takmičenju.

Ostvareni rezultati predstavljaju još jednu potvrdu kvaliteta rada učenika i njihovih mentora te uspješnog predstavljanja Bosne i Hercegovine na međunarodnoj akademskoj sceni, naveli su iz ove škole.