Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalist Svjetskog prvenstva, nakon što je u polufinalu u Dallasu savladala Francusku rezultatom 2:0.

Naime, izabranici Luisa de la Fuentea od početka su nametnuli svoj ritam igre, a do vodstva su stigli u 22. minuti.

Mikel Oyarzabal bio je siguran s bijele tačke, nakon što je Lucas Digne u kaznenom prostoru oborio Laminea Yamala. Bio je to peti pogodak Oyarzabala na ovom Mundijalu.

Španija je nastavila kontrolisati susret i u drugom poluvremenu stigla do drugog gola. U 58. minuti Dani Olmo je sjajno uposlio Pedra Porra, koji je preciznim udarcem savladao Mikea Maignana i postavio konačnih 2:0.

Francuska je pokušala odgovoriti izmjenama i ofanzivnijom igrom, ali nije pronašla put do mreže raspoloženog Unaija Simóna. Španska odbrana odigrala je još jednu disciplinovanu utakmicu

Šlanci su tako izborili plasman u veliko finale Svjetskog prvenstva, gdje će igrati protiv pobjednika drugog polufinalnog duela između Engleske i Argentine.

(Kliker.info-SC)