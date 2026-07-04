Nogometna reprezentacija Maroka izborila je plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon ubjedljive pobjede nad jednim od domaćina turnira, Kanadom, rezultatom 3:0.

Time su Lavovi Atlasa drugi Mundijal zaredom među osam najboljih selekcija svijeta, nakon što su prije četiri godine u Kataru osvojili historijsko četvrto mjesto.

Junak susreta bio je veznjak Girone Azzedine Ounahi koji je postigao dva pogotka i predvodio Marokance do sigurnog trijumfa.

Kanađani su bolje ušli u utakmicu i već u šestoj minuti zaprijetili preko Jonathana Davida, ali je Bono bez većih problema zaustavio njegov pokušaj. Pet minuta kasnije uslijedila je još veća prilika kada je Tani Oluwaseyi izašao sam pred marokanskog golmana, no Bono je fenomenalnom odbranom nogom spasio svoju reprezentaciju.

Maroko je u 22. minuti ostao bez jednog od ključnih igrača, pošto je zbog povrede teren morao napustiti najbolji strijelac ekipe na ovom prvenstvu Ismael Saibari, a umjesto njega ušao je Soufiane Rahimi.

Prvu ozbiljniju priliku Marokanci su kreirali u 29. minuti. El-Khannouss je presjekao jedno dodavanje, pronašao Rahimija, ali je njegov udarac iz velike udaljenosti lako ukrotio Maxime Crepeau.

Prvih 45 minuta završeno je bez pogodaka, uz veliki broj prekršaja i čak šest javnih opomena.

Početak drugog poluvremena ponovo je pripao Kanadi. Oluwaseyi je u 48. minuti imao dobru priliku, ali je njegov šut izblokiran, a samo dvije minute kasnije stigla je kazna.

Hakimi je povratnom loptom pronašao Ounahija na ivici kaznenog prostora, a veznjak Maroka preciznim udarcem pogodio za vodstvo od 1:0.

Marokanci su nakon pogotka prepustili inicijativu rivalu i čekali prilike iz kontranapada. Jednu veliku šansu propustio je Rahimi u 63. minuti kada je lošim dodavanjem u završnici pokvario obećavajuću akciju.

Pitanje pobjednika riješeno je osam minuta prije kraja. Nakon brze tranzicije Brahim Diaz je uposlio Ounahija, koji je preciznim udarcem postigao svoj drugi pogodak na utakmici i praktično ovjerio plasman Maroka među osam najboljih.

U sudijskoj nadoknadi Marokanci su izveli još jednu brzu kontru. Diaz je i drugi put upisao asistenciju, a Rahimi pogodio za konačnih 3:0.

Maroko će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika susreta između Francuske i Paragvaja.

(Kliker.info-SC)