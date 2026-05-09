Siromašna vojna parada u Moskvi. Putin: Pobjeda je uvijek bila i bit će naša
U sjeni petogodišnjeg rata u Ukrajini, Rusija je danas obilježila Dan pobjede vojnom paradom na Crvenom trgu koja je, prvi put u gotovo dvije decenije, održana bez učešća tenkova, projektila i teškog naoružanja. Iako je ruski predsjednik Vladimir Putin iskoristio ovaj najvažniji državni praznik za slanje poruka o snazi i jedinstvu, iznenadna promjena formata parade i drastične mjere sigurnosti svjedoče o dubokoj neizvjesnosti i strahu od ukrajinskih napada na samo srce Moskve.
Putin: “Suočavamo se sa cijelim NATO savezom”
U svom obraćanju pred postrojenim jedinicama, Vladimir Putin je ponovo povukao paralelu između Drugog svjetskog rata i aktuelne invazije na Ukrajinu, tvrdeći da se ruska vojska bori protiv agresivne sile koju naoružava cijeli NATO savez.
“Pobjeda je uvijek bila i bit će naša. Ključ uspjeha su naša moralna snaga, hrabrost i junaštvo, naše jedinstvo i sposobnost da izdržimo sve”, poručio je Putin.
Uprkos odsustvu tehnike na paradi, ruski lider je nastojao demonstrirati međunarodnu podršku, ugostivši lidere Kazahstana, Uzbekistana, Laosa, Bjelorusije i Malezije. Posebnu pažnju privukla je najava susreta sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, koji je doputovao u Moskvu kako bi položio cvijeće na Grob neznanog vojnika, iako nije prisustvovao samoj paradi.
Diplomatski rat i “zabranjena zona” Volodimira Zelenskog
Ceremoniju je pratila i neobična diplomatska igra u kojoj je posredovao američki predsjednik Donald Trump. Prema njegovim navodima, Moskva i Kijev su prihvatili zahtjev za trodnevnim primirjem tokom vikenda, što je uključivalo i razmjenu zarobljenika. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je, uz dozu podrugljivosti, donio dekret kojim je privremeno proglasio Crveni trg “zabranjenom zonom” za ukrajinske napade, kako bi Rusiji ironično “dopustio” održavanje parade.
Kremlj je ove poteze odbacio kao provokaciju, dok su istovremeno iznijeli ozbiljne prijetnje Kijevu. Ruske vlasti su upozorile da bi svaki pokušaj ometanja svečanosti dronom ili projektilom rezultirao “masovnim raketnim napadom na središte Kijeva”, zbog čega je upućen poziv stranim diplomatima da hitno napuste ukrajinsku prijestolnicu. Evropska unija je ove prijetnje ignorisala, potvrdivši da njeni diplomati ostaju u Kijevu.
Peta godina rata i nove prijetnje
Iako ruska vojska bilježi postepene napretke na bojištu dugom više od hiljadu kilometara, Ukrajina sve češće uspijeva uzvratiti udarce duboko unutar ruske teritorije. Razvoj dronova koji pogađaju ciljeve udaljene više od hiljadu kilometara pretvorio je ruska energetska postrojenja i vojna skladišta u legitimne i dostižne mete, što je direktno uticalo na to da ovogodišnja proslava Dana pobjede u Moskvi izgleda najskromnije u posljednjih dvadeset godina.
(Kliker.info-agencije)
