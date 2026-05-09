Obilježavanje pobjede nad nacističkom Njemačkom ove je godine u Moskvi proteklo u znaku “operativne situacije” koja je primorala rusko rukovodstvo na neviđene ustupke u protokolu. Dok su prethodnih godina Crvenim trgom prolazili interkontinentalni balistički projektili i moderna oklopna vozila, današnja ceremonija bila je svedena isključivo na postrojbe vojnika i tradicionalni prelet borbenih aviona. Portparol Kremlja Dmitri Peskov potvrdio je da su vlasti preduzele “dodatne sigurnosne mjere”, što je uključivalo i potpuno ograničavanje pristupa mobilnom internetu i SMS uslugama u prijestolnici tokom trajanja svečanosti.