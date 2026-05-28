Sinner eliminisan sa Roland Garrosa: Servirao za meč pa se fizički raspao
annik Sinner, trenutno najbolje rangirani teniser svijeta, eliminisan je sa Roland Garrosa, turnira na kojem je važio za prvog favorita za osvajanje titule.
Italijanski teniser poražen je od Argentinca Juana Manuela Cerundola rezultatom 3:2, po setovima 6:3, 6:2, 5:7, 1:6 i 1:6, nakon tri i po sata igre na terenu “Philippe-Chatrier”.
Sinner je u jednom trenutku meča zatražio medicinski time-out i nakratko otišao u svlačionicu, nakon čega je uspio nastaviti meč. Italijan se žalio na vrtoglavicu, vjerovatno uzrokovanom visokim temperaturama i nakon pauze se više nije vratio isti.
Ovim porazom prekinut je njegov niz od 30 uzastopnih pobjeda. Italijan je tokom 2026. godine bio u sjajnoj formi i uspio je oboriti rekord Novaka Đokovića osvojivši čak pet Masters turnira zaredom. Nakon ovog iznenađenja žrijeb Roland Garrosa ostao je bez dvojice trenutno najboljih tenisera svijeta, s obzirom na to da je Carlos Alcaraz ranije otkazao nastup na turniru.
(Kliker.info-agencije)
Komentari