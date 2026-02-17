hamburger-icon

Siniša Karan položio zakletvu : Čuvajmo ono što nam je Dejton dao

Siniša Karan položio zakletvu : Čuvajmo ono što nam je Dejton dao

17 Februara
17:13 2026
U Narodnoj skupštini RS u Banjaluci je održano svečano polaganje zakletve predsjednika entiteta RS Siniše Karana.

Podsjećamo, Centralna izborna komisija ranije je potvrdila rezultate prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, čime su ovjerili pobjedu kandidata SNSD-a Siniše Karana.

– Moj srpski narode, još jednom želim da se zahvalim na ovom povjerenju da danas ovdje sa čašću i ponosom mogu stajati pred poslanicima i našim narodom. Stojim ovdje sa čašću, jer ste pokazali da je srpski narod svakog puta, u onim trenucima kada je bilo najteže, bio taj koji je donosio suverene odluke. Upravo tom suverenom odlukom nastala je RS i ostaće vječno. Kao predsjednik, mogu svima da se zahvalim, a posebno onima koji su mi dali povjerenje. Posebno hvala lideru SNSD-a Miloradu Dodiku što mi je ukazao povjerenje da nastavim tamo gdje je on stao. I SNSD-u i koalicionim partnerima, kao i našoj Republici, ovdje pred svima vama se zahvaljujem, ali i onima koji su glasali protiv – rekao je Karan.

Dodaje da se treba nastaviti boriti za RS, čuvati ono što je dao Dejtonski mirovni sporazum.

(Kliker.info-Vijesti)

