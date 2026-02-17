Siniša Karan položio zakletvu : Čuvajmo ono što nam je Dejton dao

Podsjećamo, Centralna izborna komisija ranije je potvrdila rezultate prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, čime su ovjerili pobjedu kandidata SNSD-a Siniše Karana.

– Moj srpski narode, još jednom želim da se zahvalim na ovom povjerenju da danas ovdje sa čašću i ponosom mogu stajati pred poslanicima i našim narodom. Stojim ovdje sa čašću, jer ste pokazali da je srpski narod svakog puta, u onim trenucima kada je bilo najteže, bio taj koji je donosio suverene odluke. Upravo tom suverenom odlukom nastala je RS i ostaće vječno. Kao predsjednik, mogu svima da se zahvalim, a posebno onima koji su mi dali povjerenje. Posebno hvala lideru SNSD-a Miloradu Dodiku što mi je ukazao povjerenje da nastavim tamo gdje je on stao. I SNSD-u i koalicionim partnerima, kao i našoj Republici, ovdje pred svima vama se zahvaljujem, ali i onima koji su glasali protiv – rekao je Karan.

Dodaje da se treba nastaviti boriti za RS, čuvati ono što je dao Dejtonski mirovni sporazum.

(Kliker.info-Vijesti)