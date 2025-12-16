Singularnost je počela – Trostruka revolucija koja mijenja čovječanstvo

Živimo u najuzbudljivijem trenutku ljudske povijesti. Tri simultane revolucije odvijaju se pred našim očima – neograničena energija, prepisivanje našeg DNK i umjetna inteligencija koja nadmašuje ljudske sposobnosti. Ove konvergirajuće tehnologije ne mijenjaju samo naš svijet, već transformiraju samu bit ljudskog postojanja, našeg političkog i ekonomskog sustava, pa čak i same ljudske prirode.

Prvo da objasnimo Logičarima što je singularnost

Tehnološka singularnost je ideja o budućem trenutku kada umjetna inteligencija postane toliko napredna da se tehnologija počne razvijati brže nego što je ljudi mogu razumjeti, predvidjeti ili kontrolirati; u tom scenariju strojevi više ne samo da pomažu ljudima u razvoju novih tehnologija, nego sami unapređuju sebe, što dovodi do radikalnih promjena u društvu, ekonomiji i načinu života, slično kao što u fizici singularnost označava točku u kojoj poznati zakoni prestaju vrijediti – ne znači nužno katastrofu ni „kraj svijeta“, nego ulazak u fazu budućnosti koju danas teško možemo jasno zamisliti, ali koja može donijeti i ogromne koristi i ozbiljne rizike, ovisno o tome kako se tom razvoju pristupi.

Energija kao gorivo budućnosti

Kroz tisućljeća, ljudska civilizacija bila je zarobljena jednostavnom jednadžbom – više energije znači naprednija civilizacija. Od snage naših mišića, preko životinja, vjetrenjača, ugljena i nafte, svaki energetski iskorak doveo je do revolucije. Sada stojimo na pragu nove ere – nuklearne fuzije.

Tehnologija koja je nekada bila predmet ismijavanja jer se uvijek činila 50 godina udaljenom, danas je stvarnost koja probija granice mogućeg. U veljači prošle godine, francuski reaktor WEST održao je plazmu na temperaturi od 50 milijuna stupnjeva tijekom više od 22 minute, rušeći kineski rekord od 4 minute. Zamislite – tri puta toplije od središta Sunca, stabilno održavano gotovo pola sata.

Privatna ulaganja u fuziju premašila su 10 milijardi dolara. Tvrtke poput Commonwealth Fusion Systems već grade prve pilot reaktore, s komercijalnim elektranama planiranim za 2030-e. Google je potpisao ugovore za kupnju električne energije iz fuzije, a MIT je modelirao scenarije u kojima bi fuzija mogla činiti do 50% svjetske proizvodnje električne energije do 2100. godine, dodajući tisuće milijardi dolara svjetskom BDP-u.

Ključna razlika ovog puta su visokotemperaturni supravodljivi magneti. U studenom je britanska tvrtka Tokamak Energy postigla svjetski prvi stvaranjem magnetskih polja razine elektrane sa svojim Demo4 sustavom. Ovi magneti omogućuju izgradnju manjih, jeftinijih i upravljivijih reaktora. Najopreznije procjene stručnjaka sada govore o 15-20 godina do komercijalne fuzije.

Prepisivanje koda života

Dok učimo stvarati minijaturne zvijezde, istovremeno učimo prepisivati sam kod života. CRISPR, riječ koja zvuči kao marka žitarica, vjerojatno je najrevolucionarnija tehnologija od izuma pisma.

Prije dvije godine odobren je prvi lijek temeljen na CRISPR-u za liječenje anemije srpastih stanica i talasemije, genetskih bolesti koje su dosad bile neizlječive, a sada se liječe jednom injekcijom. To je tek početak. U studenom iste godine, istraživači su u New England Journal of Medicine objavili rezultate genske terapije koja smanjuje loš kolesterol za gotovo 50% jednom infuzijom. Ne radi se o lijeku koji treba uzimati svakodnevno do kraja života, već o trajnoj modifikaciji DNK.

Prije nekoliko tjedana, tim sa Stanforda razvio je CRISPR GPT, umjetnu inteligenciju koja ubrzava dizajn eksperimenata genskog uređivanja. Proces koji je nekada trajao mjesecima sada traje nekoliko dana. Student u njihovom laboratoriju uspio je deaktivirati nekoliko gena u stanicama raka iz prvog pokušaja.

Istraživači sa Sveučilišta Georgia State koristili su CRISPR za “uskrsnuće” gena koji je čovječanstvo izgubilo prije milijuna godina – gena koji sprječava giht i masnu jetru. Ne samo da popravljamo svoj DNK, sada vraćamo sposobnosti koje nam je evolucija oduzela.

Naravno, sve ovo otvara vrtoglava etička pitanja koja još nismo ozbiljno počeli postavljati. Dok mi oklijevamo raspravljajući o etici genskog uređivanja, druge zemlje s populacijama većim od milijardu stanovnika ne oklijevaju, a tko prvi ovlada ovim tehnologijama neće tražiti dopuštenje od drugih.

Umjetna inteligencija kao katalizator

Prava revolucija, ona koja će sve ubrzati i omogućiti naizgled nemoguće, je umjetna inteligencija. Sam Altman, izvršni direktor OpenAI-ja, izjavio je u siječnju da sada znaju kako izgraditi opću umjetnu inteligenciju. Dario Amodei, direktor Anthropica, tvrtke koja stoji iza Claudea, predviđa superinteligenciju do kraja 2026. Čak i najopreznije procjene istraživača govore da bi umjetna inteligencija ljudske razine mogla nastati do 2028-2030.

Ne govorimo o ChatGPT-u koji piše domaće zadaće, već o inteligenciji sposobnoj raditi sve bolje od bilo kojeg ljudskog bića, rješavati probleme koje ni ne razumijemo i ubrzavati vlastito poboljšanje eksponencijalno.

Dok raspravljamo je li to moguće, već se događa. U 2025. godini, AI agenti počinju sličiti autonomnim zaposlenicima. Primaju upute putem poruka, značajno modificiraju kod, provode sate tražeći informacije na internetu kako bi odgovorili na pitanje. Najnapredniji ponekad koštaju stotine dolara mjesečno, ali mnoge tvrtke već pronalaze načine da ih integriraju u svoje radne procese.

Tehnološki divovi vode rat za energiju potrebnu za napajanje svojih podatkovnih centara. Microsoft, Google i Amazon ulažu milijarde u nuklearnu fuziju specifično za napajanje AI-ja. Upravo tu se sve ove revolucije spajaju – AI treba energiju, fuzijska energija omogućit će snažniji AI, a AI će ubrzati istraživanje fuzije, medicine i genetike.

Stapanje čovjeka i stroja

Vjerojatno nećemo dugo koegzistirati s ovim inteligencijama kao odvojene vrste – počet ćemo se stapati s njima. Neuralink je ugradio svoje sučelje mozak-računalo u najmanje pet osoba ove godine. Brad, pacijent s ALS-om, narirao je i uređivao YouTube video u potpunosti mislima. AI model treniran je na snimkama njegovog glasa prije bolesti kako bi mu vratio vlastiti glas. Igrao je Mario Kart sa svojom djecom mislima.

I to nije samo Elon Musk. Synchron je prikupio 200 milijuna dolara za svoj implantat koji se umeće kroz krvne žile bez teške kirurgije. Paradromics je također dobio odobrenje FDA za početak kliničkih ispitivanja početkom 2026. Precision Neuroscience dobio je odobrenje za svoje sučelje za implantacije do 30 dana.

U međuvremenu, humanoidni roboti također dolaze. Tesla planira proizvesti 5000 robota ove godine za vlastite tvornice. Figure AI testira svoje robote u BMW-u, a tu su i Boston Dynamics, Unitree u Kini, Agility Ros. Masovna proizvodnja humanoidnih robota započet će 2026. godine.

Singularnost koja se približava

Vidite li kamo sve ovo vodi? Objedinimo sve – obilna energija omogućuje neograničene izračune. Neograničeni izračuni omogućuju superinteligentni AI. Superinteligentni AI ubrzava gensko uređivanje i robotiku. Moždani implantati nas izravno povezuju s tim inteligencijama, a roboti fizički izvršavaju ono što AI osmišljava.

To je ono što nazivamo tehnološkom singularnošću – točka nakon koje predviđanja postaju nemoguća jer se promjena sama ubrzava.

Kako se pripremiti za nepredvidivo

Kako se pripremiti za nešto što ne možemo predvidjeti? Prvo, ne računajte na stabilnost trenutnih sustava. Političke i ekonomske strukture koje poznajemo osmišljene su za svijet koji uskoro neće postojati – svijet s nezamjenjivim ljudskim poslovima, rijetkom energijom i ograničenim kognitivnim sposobnostima.

Drugo, shvatite da AI nije tehnologija za koju možemo čekati i vidjeti što će se dogoditi. Oni koji je rano usvoje stvorit će jaz koji će kasnije biti nemoguće premostiti. Svaki mjesec kašnjenja danas znači godine sustizanja sutra.

Treće, obrazujte se – ne nužno za programiranje ili inženjerstvo, već kako biste razumjeli kako koristiti ove alate, kako razmišljati s njima, kako ih integrirati u svoj posao i svakodnevni život.

Ovo nije rečeno da bi vas uplašilo, već zato što oni koji razumiju što dolazi mogu od toga napraviti izvanrednu priliku za budućnost. Povijest rijetko nagrađuje one koji ostaju pasivni promatrači.

Živimo u jednom od onih trenutaka kada se sve mijenja – poput izuma tiska, industrijske revolucije ili interneta. Samo što ovaj put nekoliko revolucija takvog značaja dolazi istovremeno. Svaka generacija misli da je posebna, ali naša zaista jest. No, kao što je jedan znanstvenik duhovito primijetio, i dinosauri su bili posebni – neposredno prije nego što je postalo zanimljivo.

Budućnost već kuca na vrata

Ako vjerujete da je ovladavanje umjetnom inteligencijom postalo neizbježno, ako želite biti među onima koji koriste ove alate umjesto da budu zamijenjeni njima, vrijeme je za djelovanje. Ne trebate biti programer ili imati tehničko znanje – sve se može naučiti korak po korak, kroz jasne video lekcije i konkretne primjere iz prakse.

Tehnološka singularnost nije fantazija iz znanstvene fantastike, već ozbiljna hipoteza koju proučavaju istraživači diljem svijeta. Ako se ostvari, mogla bi radikalno transformirati našu civilizaciju. No kao i svaka velika promjena, nosi značajne rizike. Ključno je ne samo trpjeti budućnost, već je svjesno graditi, razvijajući korisne, sigurne i etične tehnologije.

Pravo pitanje možda nije hoće li se singularnost dogoditi, već u kojem smjeru želimo da nas odvede. Energija, genetika i umjetna inteligencija stapaju se u revoluciju bez presedana u ljudskoj povijesti. Vrijeme je da odlučimo kakva će ta budućnost biti.

(Logično)