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Siner odbranio titulu na Wimbledonu nakon sjajnog finala protiv Zvereva

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Siner odbranio titulu na Wimbledonu nakon sjajnog finala protiv Zvereva

13 Jula
00:49 2026
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Italijanski teniser Jannik Sinner ponovo je pokorio Wimbledon. Sinner je u spektakularnom finalu Wimbledona za 2026. godinu savladao Alexandera Zvereva rezultatom 3:1 u setovima (6-7, 7-6, 6-3, 6-4), odbranivši tako naslov šampiona na najprestižnijem turniru na svijetu

Iako se Sinner u velikom finalu suočio s potpuno drugačijim, znatno agresivnijim i raspoloženijim Zverevom u odnosu na njihove ranije duele, ishod je na kraju ostao identičan. Italijan je zadržao mentalnu stabilnost i upisao desetu uzastopnu pobjedu nad njemačkim teniserom. Za 21-godišnjeg Sinnera ovo je ukupno peta Grand Slam titula u karijeri, čime je još jednom potvrdio svoju dominaciju svjetskim tenisom.

Drama u tie-breakovima i preokret ItalijanaZverev je u meč ušao u životnoj formi, igrajući vjerovatno najbolji tenis u svojoj dosadašnjoj bogatoj karijeri. Prvi set donio je rovovsku borbu u kojoj je Nijemac nakon dramatičnog tie-breaka  uspio povesti sa 1:0 i unijeti nervozu u tabor branioca titule.Međutim, odgovor prvog reketa svijeta bio je šampionski. Drugi set je ponovo riješen u trileru trinaestog gema, ali je ovog puta Sinner bio neumoljiv (7-2), izjednačio na 1:1 i potpuno preuzeo kontrolu nad mečom.

Nakon izjednačenja, na terenu je postojao samo jedan igrač. Sinner je podigao nivo igre, počeo lakše čitati servise protivnika i s prepoznatljivom lakoćom s osnovne linije lomio otpor Zvereva. Treći set Italijan rješava u svoju korist sa 6-3, da bi u četvrtom rutinski priveo meč kraju sa 6-4 za veliko slavlje na Centralnom terenu.

(Kliker.info-SC)

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