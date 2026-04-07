Donald Trump Junior, najstariji sin američkog predsjednika Donalda Trumpa, stigao je 7. aprila u Banju Luku, gdje će se, prema ranijim najavama, sastati s biznismenima iz Republike Srpske, s kojima bi trebao razgovarati o mogućnostima saradnje i investicija.

Za sada, drugi detalji njegove posjete Banjoj Luci nisu poznati.

Iz Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa saopćeno je da Trump Junior dolazi u Banju Luku “u privatnom svojstvu”.

Povodom svoje posjete, Igor Dodik, funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i sin lidera te stranke Milorada Dodika, rekao je za novinsku agenciju Srna da Trump Jr. dolazi na “njegov lični poziv i u prijateljskom okruženju”.

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS ranije je saopštilo da će zbog ovog događaja sigurnosne mjere u Banjoj Luci biti podignute na viši nivo, a veliki broj banjalučkih ulica bit će pod strožim režimom saobraćaja.

Rukovodstvo entiteta Republika Srpska, na čelu s tadašnjim predsjednikom entiteta Miloradom Dodikom, otvoreno je podržavalo aktuelnog američkog predsjednika Donalda Trumpa čak i u njegovoj predsjedničkoj kampanji.

Tada su izrazili nadu da će sankcije, uvedene zbog prijetnji Dejtonskom sporazumu, biti ukinute.

Sankcije su ukinute za gotovo cijelo rukovodstvo RS krajem oktobra 2025. godine. Predstavnici RS su s istim ciljem angažovali i lobiste u SAD-u.

Početkom 2026. godine, Dodik, koji je tada već bio bivši predsjednik RS-a zbog pravosnažne presude Suda Bosne i Hercegovine za nepoštivanje odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, i njegovi saradnici posjetili su SAD i sastali se s nekim od zvaničnika Trumpove administracije.

Ko je Donald Trump Junior?

Donald Trump Junior je izvršni potpredsjednik porodične kompanije Trump Organization i jedan od najistaknutijih političkih promotera politike svog oca.

Iako nema formalnu funkciju u američkoj administraciji, aktivno je učestvovao u predsjedničkim kampanjama Donalda Trumpa u oba mandata, kroz javne nastupe, predizborne skupove i medijske aktivnosti.

Trump Jr. nema službenu ulogu u donošenju odluka američke administracije, uključujući pitanja vanjske politike i trenutne sukobe na Bliskom istoku.

Njegova uloga ograničena je na političku podršku i javno djelovanje.

Pored političkog angažmana, Trump Junior, kao izvršni potpredsjednik Trump Organization, upravlja kompanijom koja upravlja hotelima, poslovnim i stambenim kompleksima, golf terenima i licencama za brendove širom svijeta.

U toj ulozi često učestvuje u diskusijama o investicijama i poslovnim projektima, uključujući kontakte u Evropi.

Prethodno je u nekoliko navrata boravio u Srbiji, prvo u septembru 2024. godine kada se sastao s biznismenima u Beogradu.

Zatim je u martu 2025. godine razgovarao s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, dok je krajem aprila iste godine ponovo posjetio Beograd radi sastanaka s predstavnicima poslovne zajednice.

(Kliker.info-RSE)