Sigurne kuće upozoravaju na gorku stvarnost u BiH : 35 ubijenih žena u dvije godine, zakoni i dalje samo na papiru

Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, u više gradova BiH započete su aktivnosti u cilju podizanja svijesti cjelokupnog društva o važnosti rješavanja problema nasilja nad ženama.

Dok Bosna i Hercegovina svečano obilježava Dan državnosti, podizanje zastave prati gorak ukus stvarnosti. Poslednja žrtva femicida, Aldina Jahić, podsjetnik je da građani i građanke strepe za svoju sigurnost i živote.

Lejla Pleh, aktivistica Fondacije Cure Sarajevo:

“Koliko god govorile Niti jedna više, dešava nam se da moramo izvještavati da bude ipak još jedna. U Uličnoj akciji dijelimo marame na kojima piše Niti jedna više kako bismo se svi, nadamo i stanovnici, osvijestili šta se dešava i u domovima i na ulicama ženama. Jedna od naših glavnih parola jeste da mi stojimo na braniku ženskih prava i da nema nazad.”

Da se naprijed mora ići, podsjećaju i zakoni koji još uvijek samo stoje na papiru. Postojeći pravni okvir, iako naizgled dobar, ne funkcioniše na terenu zbog sporosti institucija. Sistem zaštite i dalje zavisi od pojedinaca, poručile su aktivistkinje.

Jadranka Miličević, aktivistica Fondacije Cure Sarajevo:

“Još uvijek, ne znam zbog čega, sporo se donose podzakonski akti sve one mjere koji trebaju da bi se primjenjivao. I zato jeste poruka osobama, jer mi imammo institucije, imamo Zakone, imamo dobar sistem, sistem kao sistem, ali sve zavisi od pojedinca i pojedinke zašto on ne funkcioniše, zašto se ne primjenjuju postojeći zakoni, zašto moramo čekati da se desi ovako strašno ubistvo.”

Ljiljana Đurić, inspektorica MUP-a RS:

“Sve ukazuje na to da ulaskom u digitalni svijet i pristupom različitim aplikacijama da će se povećati broj krivičnih dijela koji su izvršeni potpomognuti tehnološkim napretkom. Nasilje je uvijek postojalo, samo je mijenjalo svoje forme.”

U prethodne dvije godine u BiH ubijeno je više od 35 žena, ove godine njih 5. Podaci pokazuju da je u RS-u smanjen broj prijava za nasilje u porodici, dok u Federaciji taj broj raste.

835 prijava nasilja u porodici zabilježeno je u Repoblici Srpskoj, a u FBIH 1437, od kojih je 85% slučajeva žena žrtva nasilja.

Marija Kaurin, pravnica Sigurne kuće u Banjaluci:

“Najčešći oblik nasilja je kombinovani, psihičko i ekonomsko nasilje u početku, da bi seskaliralo u fizičko i seksualno nasilje. Protiv svih počinilaca je podnesena krivična prijava, međutim, problematika je što zbog sporog rada i sporih procedura, one se, dok su žrtve nasilja zbrinute u sigurnoj kući, nalaze tek u fazi istražnog postupka i nemaju još uvijek svoj epilog.”