Sigurne kuće upozoravaju na gorku stvarnost u BiH : 35 ubijenih žena u dvije godine, zakoni i dalje samo na papiru
Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, u više gradova BiH započete su aktivnosti u cilju podizanja svijesti cjelokupnog društva o važnosti rješavanja problema nasilja nad ženama.
Dok Bosna i Hercegovina svečano obilježava Dan državnosti, podizanje zastave prati gorak ukus stvarnosti. Poslednja žrtva femicida, Aldina Jahić, podsjetnik je da građani i građanke strepe za svoju sigurnost i živote.
Lejla Pleh, aktivistica Fondacije Cure Sarajevo:
“Koliko god govorile Niti jedna više, dešava nam se da moramo izvještavati da bude ipak još jedna. U Uličnoj akciji dijelimo marame na kojima piše Niti jedna više kako bismo se svi, nadamo i stanovnici, osvijestili šta se dešava i u domovima i na ulicama ženama. Jedna od naših glavnih parola jeste da mi stojimo na braniku ženskih prava i da nema nazad.”
Jadranka Miličević, aktivistica Fondacije Cure Sarajevo:
“Još uvijek, ne znam zbog čega, sporo se donose podzakonski akti sve one mjere koji trebaju da bi se primjenjivao. I zato jeste poruka osobama, jer mi imammo institucije, imamo Zakone, imamo dobar sistem, sistem kao sistem, ali sve zavisi od pojedinca i pojedinke zašto on ne funkcioniše, zašto se ne primjenjuju postojeći zakoni, zašto moramo čekati da se desi ovako strašno ubistvo.”
Ljiljana Đurić, inspektorica MUP-a RS:
U prethodne dvije godine u BiH ubijeno je više od 35 žena, ove godine njih 5. Podaci pokazuju da je u RS-u smanjen broj prijava za nasilje u porodici, dok u Federaciji taj broj raste.
835 prijava nasilja u porodici zabilježeno je u Repoblici Srpskoj, a u FBIH 1437, od kojih je 85% slučajeva žena žrtva nasilja.
Marija Kaurin, pravnica Sigurne kuće u Banjaluci:
Tokom globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, a koja je širom svijeta počela danas na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, nastoji se podići svijest o potrebi prevencije i eliminacije nasilja nad ženama i djevojčicama. Akcijama se podsjeća da prava i sigurnost žena moraju biti temelj na kojem se društvo gradi.
(Kliker.info-N1)
