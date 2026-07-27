Kao glavni glumac i jedan od producenata Disney+ serije „Andor“ (2022), Luna je ostvario izniman uspjeh te je za obje sezone osvojio po dvije nominacije za nagrade Zlatni globus i Critics’ Choice u kategoriji najboljeg glumca. Serija je naišla na izuzetno pozitivne reakcije kritike, osvojivši osam nominacija za nagradu Emmy za prvu sezonu te četrnaest za drugu sezonu 2025. godine, uključujući i nominaciju u kategoriji izvanredne dramske serije. Zajedno s ostatkom producentskog tima, Luna je 2023. i 2026. bio nominiran za prestižnu nagradu Norman Felton za najbolju epizodnu dramsku seriju koju dodjeljuje Udruženje producenata Amerike (PGA).