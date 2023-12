Šerif Špago: Najjače probosanske stranke moraju zaštititi državu

Posljednjeg radnog dana ove godine, odnosno 29. decembra, parlamentarci u Zastupničkom domu Bosne i Hercegovine razmatrat će po hitnom postupku prijedlog SDA o izmjenama Izbornog zakona.

Riječ je o izmjenama koje se odnose na integritet izbornog procesa, smanjenje broja izbornih prevara i povećanje transparentnosti.

Njihov prijedlog je pozdravila i Delegacija Evropske unije, a visoki predstavnik parlamentarcima je dao kratak rok prije nego što sam nametne tehničke izmjene Izbornog zakona.

Gost današnjeg izdanja Rezimea bio je Šerif Špago, šef Kluba zastupnika SDA u Zastupničkom domu BiH.

„Sutrašnji sastanak sa predsjednikom CIK-a je iniciran zaključkom koji predložio zastupnik iz Kluba NES-a Emrić da CIK organizuje sastanak sa predstavnicima svih političkih stranaka u Predstavničkom domu i Domu naroda kako bi se iznašla mogućnost da se zajednički pripreme i upute u proceduru izmjene izbornog zakona vezano za integritet izbornog procesa. Ovaj sastanak nije vezan za zakon koji smo mi uputili nego je čisto pokušaj da se dođe do konsenzusa u izmjeni izbornog zakonodavstva“, kazao je Špago.

Podsjeća da je Klub SDA još 31.10. uputio inicijativu da se zaduži Vijeće ministara BiH da u roku 30 dana pripremi izmjene izbornog zakona.

„Nažalost, 50 i nešto dana je prošlo, Vijeće ministara nije ništa uradilo po tom pitanju. Tu inicijativu podržali su svi zastupnici svih političkih stranaka u Predstavničkom domu, izuzev zastupnika iz HDZ-a i SNSD-a. Pričao sam sa kolegama iz opozicije, oni se uglavnom svi slažu. Bio je dogovor da u parlamentarnu proceduru pokušamo uputiti prijedlog tog zakona, imajući u vidu rokove, potrebu da taj zakon što prije ugleda svjetlo dana. Mi ako ga u petak usvojimo u hitnoj proceduri, ide na Dom naroda. Obično Dom naroda te zakone raspravlja po redovnoj proceduri. I kad bi Dom naroda zasjedao redovno, teško da bi on ugledao svjetlo dana do 15. februara. Kad bi on bio usvojen imali bismo mogućnost da imamo kredibilan zakon, i uz usvojeni zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, i uz usvajanje zakona o sukobu interesa, BiH bi mogla dobiti otvaranje pregovora u martu“, ocijenio je on.

Naglašava da se bez SNSD-a i HDZ u Predstavničkom domu može usvojiti prijedlog izmjena izbornog zakona. „Ne može u Domu naroda i to je taj problem – četvrti delegat koji je Trojka dala SNSD-u“, navodi Špago.

On je dodao:

„Neki povezuju da smo mi po pozivu Schmidta uradili ove izmjene izbornog zakona, podsjećam da je naša inicijativa od 31.10., zatim zaključak Predsjedništva SDA od 1.12. da Klub SDA što prije uputi u proceduru izmjene ovog zakona. Schmidt je nakon inicijative trebao izvršiti dodatni pritisak na Vijeće ministara da oni pripreme ovaj zakon kako bismo ga mogli razmatrati i usvojiti u što kraćem roku, kako bismo ispunili jedan od prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije“.

O radu Vijeća ministara i parlamenta u godini na izmaku, ističe da ‘sam način formiranja Vijeća ministara i ljudi koji su ministri, nismo mogli biti optimisti da će nešto uraditi’.

„Zbog geopolitičke situacije u svijetu dobili smo kandidatski status, ljestvica za otvaranje pregovora također je spuštena vrlo nisko. Trebalo je usvojiti nekoliko tehničkih zakona – zakon o sprečavanju sukoba interesa, zakon o sudovima, i na taj način bismo iskoristili priliku koju nam je dala EU. Šta će biti u narednoj godini, nisam optimist, s obzirom na međusobne ucjene, odnose unutar vladajuće većine. Trojka, SNSD i HDZ su se uglavnom bavili kadroviranjem, smjenjivanjem ljudi. Bojim se da su, posebno predstavnici Trojke, o novim vjetrovima u Vijeću ministara, o novom Dodiku amortizovali sve ono što Dodik radi. Nažalost, dobili smo novog Dodika – daleko goreg sagovornika nego što je bio. Trojka to svojim izjavama relativizira“, rekao je Špago.

Špago je konstatirao da stranke na vlasti, u dijelu koji štiti interes države BIH, moraju imati minimalni konsenzus.

„Često u probosanskom bloku zbog nekih ličnih interesa unutar stranaka zanemari se odnos prema državi i potrebi da se ona štiti. Aboliraju se stranke koje rade na razgradnji države, a koje su sa Trojkom u parlamentarnoj većini na državnoj nivou. Stranke Trojke zbog određenih ličnih odnosa ne razumiju određene procese, pojedine stranke koje su dugo u opoziciji, imaju potrebu da trče za određenim pozicijama u vlasti“, njegovo je mišljenje.

Složio se s konstatacijom voditeljice da je država opet talac Milorada Dodika.

„Glavna politika SDP-a i stranaka Trojke u predizbornoj kampanji je bila građena na onome kako je SDA ranije dala četvrtog delegata, iako nikad nije precizno razjašnjeno na koji način, SNSD-u, ne razumiju da je nakon izbora 2018. politička situacija bila drugačija. Danas imamo mnoge stvari koje dodatno opterećuju funkcionisanje države. Umjesto da donesu drugačije odluke, oni su ih ponovili, pravdajući da su oni ljudi koji će Dodika promijeniti, vidjeli smo da je u ovoj godini daleko više negativnih stvari urađeno nego u ranijim vremenima. Na državnom nivou najjače probosanske stranke moraju naći konsenzus da zaštite državu BiH od aktivnosti koje vode ka secesiji“, zaključio je Špago.

