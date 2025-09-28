Sergej Lavrov u UN-u: Moskva nema namjeru napasti NATO i EU

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u subotu je pojasnio da Moskva nema planove za napad na NATO ili EU, upozoravajući da će svaka “agresija” protiv njegove zemlje biti “odlučno odbijena”.

Obraćajući se na 80. zasjedanju Generalne skupštine UN-a, Sergej Lavrov je izjavio da se svijet u suštini suočava s pokušajem svojevrsnog državnog udara s ciljem poništavanja odluka UN-a o stvaranju palestinske države.

Lavrov je naveo je Rusija “više predlagala prijestonicama NATO-a da poštuju svoje obaveze i dogovore se o pravno obavezujućim sigurnosnim garancijama. Naši prijedlozi su ignorisani i nastavljaju se ignorisati.”

“Štaviše, prijetnje upotrebom sile protiv Rusije, koja se optužuje da praktično planira napad na zemlje NATO-a i EU, postaju sve češće. Predsjednik Vladimir Putin je više puta opovrgao takve provokacije. Rusija nikada nije imala, niti ima, takve namjere”, rekao je Lavrov u obraćanju na 80. zasjedanju Generalne skupštine UN-a u Njujorku.

Lavrov je također govorio o situaciji oko izraelsko-palestinskog sukoba, izražavajući da se svijet u suštini “bavi pokušajem svojevrsnog državnog udara usmjerenog na poništavanje odluka UN-a o stvaranju palestinske države”.

“Nedavno je niz zapadnih vlada objavio priznanje Države Palestine. Već su prije nekoliko mjeseci najavili svoju namjeru da to učine. Postavlja se pitanje: zašto su toliko dugo čekali? Očigledno su se nadali da uskoro neće ostati ništa za priznati”, naveo je.

Ruski ministar vanjskih poslova dotakao se i situacije u vezi s iranskim nuklearnim programom, rekavši da je odbacivanje inicijative Kine i Rusije protiv Irana u Vijeću sigurnosti UN-a otkrilo njihovu “politiku sabotiranja potrage za konstruktivnim rješenjima u Vijeću sigurnosti UN-a i njihovu želju da iz Teherana iznude jednostrane ustupke putem ucjene i pritiska”.

“Smatramo ovu politiku neprihvatljivom, a sve zapadne manipulacije za vraćanje sankcija UN-a protiv Irana, kao i same sankcije, su nezakonite”, dodao je Lavrov.

