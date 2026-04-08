Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez govorio je u ekskluzivnom intervjuu za FACE TV, gdje je otvoreno prokomentarisao put koji je reprezentacija prošla do plasmana na Svjetsko prvenstvo, ali i jasno poslao poruku svima koji ne dijele njegovu viziju tima.

Na pitanje o svom mandatu i putu koji je reprezentacija prošla, Barbarez je istakao da je od samog početka imao jasan plan.

“Na početku mandata i pred utakmicu u Velsu, sve se zasniva na viziji, planu, radikalnom potezu, uvođenju mladih novih igrača… Uveli smo preko dvadeset igrača u manje od godinu dana. Nešto se mora i istrpiti. Ne radi se o pojedincu nego timu države. Mi slobodno odlučujemo i to donosi rezultat!” Kritike ga nisu pokolebale

Barbarez priznaje da njegove odluke nisu uvijek bile popularne, ali da nije razmišljao o odustajanju.

“Znam da sam neke stvari odlučio koje nisu bile popularne… Tražili smo neku iskru u očima igrača… Bez obzira na godine, kad vidim iskru u očima čovjeka od četrdeset, znam da je mora imati i momak od sedamnaest-osamnaest. Mi inače u pogledu imamo ponos. Ne želim da me svi vole! Ovo je mala država; svi sve znamo.”

Posebno je naglasio značaj zajedništva unutar stručnog štaba i ekipe.

“Sve počinje od nas bivših reprezentativaca. Nas sedmorica se znamo preko dvadeset godina… Mi smo različiti, ali se brutalno razumijemo i razmišljamo u istom pravcu. Momci to vide i tako se ponašaju: fer i korektno.” Vjera u uspjeh od prvog dana

Selektor nije krio da je vjerovao u uspjeh i protiv najtežih protivnika.

“Vjerovao sam! Vjerujem u naš uspjeh i naše mogućnosti. Moraš nešto istrpiti, trenirati. Fudbal ima netalentovanih igrača koji naprave velike karijere. Vjerujem da ćemo još dugo na ovom oblaku ispunjavati želje našeg naroda!”

Barbarez se osvrnuo i na emotivne trenutke koje je proživio nakon velikih pobjeda.

“Sad sve dolazi! Tek nakon dva-tri dana sam počeo komunicirati s ljudima. Pokušavam da upijem sve ovo što smo uradili… ovo je moja duševna hrana! Nikad mi duša neće biti sita uspjeha, emocija i osmijeha ljudi kojima ih hranimo. Nema mi veće počasti nego kad mi neko kaže: ‘Mogu li Vas zagrliti?'” “Emocija nije slabost nego jačina! Zašto da ne pokažem emociju? To je hrabrost… svoju djecu činite sretnim. Nazovem majku poslije utakmice i pitam je je li živa… Bila je jako emotivna…” Pogled ka Svjetskom prvenstvu

Govorio je i o onome što slijedi, uključujući spisak igrača i očekivanja.

“Na spisku mora biti od 35 do 55 igrača i to moramo poslati FIFA-i. Nikad mi neće biti lakše odabrati momke! Neću ispustiti one koji su bili dio ovog puta, pogotovo ove koji su igrali posljednje četiri utakmice. To bi bilo nekorektno. Imat će prednost i prioritet, ali ništa nije definitivno zaključeno ni kad se radi o pozivima…” “Ja želim Euforiju, od prve do zadnje emocije! Nama to treba… bit će discipline, ali i narod da sanja! Pogledajte koga smo izbacili… Bit ćemo spremni da se pobijemo!”

Na kraju, Barbarez je još jednom naglasio principe od kojih ne odstupa.

“Naravno! Od prvog dana je to vodilja. Ponos se ne može slagati… ja gledam u oči i gledam kako se ponašaju. Oni koji nemaju iskru, nema mjesta u repki!”

