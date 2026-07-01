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Sergej Barbarez : “Ne zanimaju me oni koji nas potcjenjuju”

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Sergej Barbarez : “Ne zanimaju me oni koji nas potcjenjuju”

01 Jula
06:15 2026
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Reprezentacija Bosne i Hercegovine u noći sa srijede na četvrtak od 02:00 sata igra najvažniju utakmicu u svojoj historiji protiv Sjedinjenih Američkih Država u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva.

Uoči susreta u Santa Clari održana je konferencija za medije na kojoj je selektor Sergej Barbarez govorio o očekivanjima, zdravstvenom biltenu ekipe, protivniku, ali i atmosferi koja vlada među Zmajevima.

“SAD su favoriti, ali nama to ne smeta”

Barbarez nije imao dilemu ko u ovaj duel ulazi s ulogom favorita.

Dodao je kako američka reprezentacija zaslužuje veliko poštovanje.

“Ne bih ulazio u velike analize. To je reprezentacija koja od mene zaslužuje veliki respekt. Način na koji igraju i kako koriste euforiju oko Mundijala zaista je lijepo vidjeti.”

“70.000 ljudi dolazi zbog nas”

Selektor je istakao da će ambijent biti spektakularan, ali da njegovi igrači moraju uživati u trenutku.

“Već smo igrali protiv domaćina i znamo kakav nas ambijent očekuje. Uvijek želim da budemo dio takvih utakmica, zbog toga volim ovaj posao. Rekao sam igračima da će ovo jednog dana biti samo uspomena. Sutra će svanuti novi dan bez obzira na rezultat. Zato moraju uživati. Sedamdeset hiljada ljudi dolazi zbog nas, a posebno zbog svih ljudi u Bosni i Hercegovini vrijedi dati posljednji atom snage.”

Dedić spreman za povratak

Barbarez je potvrdio da je Amar Dedić spreman nakon što je propustio utakmicu protiv Katara.

“Uvijek na ovako dugom turniru ima igrača koji su malo roviti i kojima treba odmor. To je bila moja odluka kada je riječ o Dediću. Vjerovali smo da ćemo proći dalje i da će nam biti potreban u nastavku prvenstva.”

Posebne riječi o Bajraktareviću

“On je klasičan primjer onoga što radimo u posljednje vrijeme. Proširili smo vidike čak do Amerike i tražimo momke koji žele igrati za Bosnu i Hercegovinu. On je sjajan momak, izuzetno kulturan, zna zašto je ovdje i osjeća grb koji nosi. Ima taj dodir američke kulture, a mi imamo igrače iz cijelog svijeta. Upravo je to naša prednost što smo spojili različite kulture u jednu cjelinu.”

“Ne zanimaju me oni koji nas potcjenjuju”

Barbarez nije želio pridavati veliki značaj izjavama pojedinih američkih medija i bivših reprezentativaca koji su potcijenili Bosnu i Hercegovinu.

“Ne mogu govoriti o nekome koga ne poznajem.”

Kasnije je dodao:

“To je posljedica današnje kulture i društvenih mreža. Ne opterećuju me takve stvari. Mala smo država i nekada se to dešava, ali nama ne treba dodatna motivacija. Ni protiv Italije nismo pričali o tome.”

“Volio bih da nakon utakmice budem ozbiljan”

Za kraj je selektor odgovorio i na pitanje kakav izraz lica želi imati nakon posljednjeg sudijskog zvižduka.

“Rezultat će sigurno utjecati na to kakav će mi biti izraz lica. Uvijek je nekako obrnuto – kada je dobro, ja sam ozbiljan, a kada nije, nasmijan sam. Volio bih da nakon utakmice budem ozbiljan i da gledam kako se momci raduju.”

(Kliker.info-N1)

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