“On je klasičan primjer onoga što radimo u posljednje vrijeme. Proširili smo vidike čak do Amerike i tražimo momke koji žele igrati za Bosnu i Hercegovinu. On je sjajan momak, izuzetno kulturan, zna zašto je ovdje i osjeća grb koji nosi. Ima taj dodir američke kulture, a mi imamo igrače iz cijelog svijeta. Upravo je to naša prednost što smo spojili različite kulture u jednu cjelinu.”

“Ne zanimaju me oni koji nas potcjenjuju”