Sergej Barbarez nakon remija u Beču : Ponosan sam na igrače, ovo je put kojim trebamo nastaviti

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez uprkos remiju protiv Austrije i propuštenoj prilici da izbori direktan plasman na Svjetsko prvenstvo izjavio je da je ponosan na svoje izabranike.

“Sigurno mogu iskazati ogroman ponos, ogromnu sreću da mogu raditi s ovim momcima koji su dali sve od sebe. To je taj pravi put, želimo da nastavimo dalje. Naravno da su sad tužni momenti, ali idemo dalje. Ovo je osnova, ovo je to što treba ova reprezentacija”, rekao je Barbarez nakon utakmice za BHT 1.

BiH je nakon prvih 45 minuta imala prednost od jednog gola, ali je Austrija u nastavku uspjela da izjednači i remijem iznori direktan plasman na SP. Barbarez ističe da je plan bio da imaju veći posjed lopte i iz tranzicije da učine nešto u napadu.

“Imali smo dvije šanse i još par situacija gdje je falio pas, ali kome zamjeriti. Nažalost nismo uspjeli”, dodao je selektor bh. tima.

Bosna i Hercegovina će još jednu šansu imati kroz baraž gdje će za potencijalne protivnike imati selekcije Velsa, Češke, Slovačke i Poljske. Žrijeb je u četvrtak, a susreti baraža u martu sljedeće godine.

“Nadam se da će se do marta vratiti svi povrijeđeni igrači i s ovim samopouzdanjem pokušati ćemo pobijediti te dvije utakmice i plasirati se”, rekao je Barbarez.

(Kliker.info-BHRT)