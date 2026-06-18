Zmajevi su u prvom kolu u Torotnu odigrali 1:1 protiv Kanade, a sada nam slijedi okršaj sa Švicarskom koja je podbacila protiv Katara i osvojila samo bod odigravši također 1:1.

Pred meč sa Švicarcima održana je press konferencija Sergeja Barbareza koji je imao šta da kaže pred utakmicu u Los Angelesu.

Na početku press konferencije pitali smo Barbareza da li je Haris Tabaković spreman za igru.

“Haris je trenirao i ide svojim programom i biće sutra u kadru, vidjet ćemo šta će dalje. Postalo je ozbiljno što se tiče njegove spremnosti i to je najvažnije”, rekao je Barbarez na početku press konferencije.

Osvrnuo se na remi Švicarske protiv Katara i da li je sada veliki pritisak na njima sutra protiv nas?

“Pritisak je uvijek u ovom poslu posebno na ovoj razini, ne vidim da je to problematično jer je to preiskusna ekipa. Imaju volju da isprave taj remi koji se smatra negativnim, a u stvari znamo svi šta se može uraditi nakon grupne faze i koliko bodova treba. Njihove su ambicije jače sigurno nego naše, ali imamo i tu treću utakmicu i s toga ne vidim da je ovo nešto važnije od prve ili treće utakmice”.

Na čemu smo radili ovih dana, da budemo još kompaktniji ili da idemo ofanzivnije?

“Kada sagledamo sve stvari koje smo doživjeli u zadnje vrijeme i kako nam je za 24 igrača ovo debi na velikom takmičenju nije normalna stvar i igrati otvarajući meč s domaćinom. Bilo je prisutne te neke sretne nervoze što su tu, utakmica je nosila svoj epitet i upozoravali smo na početku da je to dobra ekipa i nosili smo se s tim i na kraju krajeva najvažnije je da smo zaslužili bod. Šta će sutra biti zavisi i od protivnika, a ne samo od nas. Želimo dobro odigrati i pobijediti”.

Ta noć u Zenici je bila posebna i koliko vam to daje vjetar u leđa na ovom takmičenju?

“To je meč koji će uvijek ostati u sjećanju. Igrati s tako velikim protivnikom, pobijediti i plasirati se na veliko takmičenje. Ta atmosfera i igra, to će uvijek ostati. Mi smo ekipa koja se još uvijek stvara, uspjeli smo napraviti balans sa svim debitantima. Uvijek je posebno pobijediti velike ekipe i za mene će to uvijek ostati velika stvar.

Hoće li Džeko početi sutra?

“Ne znam. Pitajte me sutra. Znam, ali…”, kroz smijeh je rekao Barbarez jednom od italijanskih novinara i nastavio.

“Naravno da sam se nadao da ćemo se plasirati. Sportisti uvijek žele pobijediti bez obzira što niste favoriti, ali uvijek imate tu želju bez obzura na sve”-

Ulaskom Ivana Šunjića protiv Kanade malo smo se konsolidovali u veznom redu, možemo li ga očekivati sutra u početnom stanju?

“Ivan je 100% spreman, a sad hoće li sutra igrati to ćemo vidjeti. Potpuno je spreman”.

Kojim ste segmentom naše igre najviše zadovoljni protiv Kanade?

“Bila je specifična situacija i novo iskustvo za nas, igrače i stručni štab. Doći na SP i igrati otvaranje s domaćinom. Najvažnije je da smo zaslužili bod i dali sve od sebe. Rezultat nam donosi uspjeh, ali nema toga ako svi ne daju sve od sebe. Ako dajemo ono što možemo i što smo do sada rezultati neće nedostajati. Nema vremena dovoljno da sada analiziramo sve. Zadovoljan sam otvaranjem Svjetskog prvenstva i nadam se da ćemo nastaviti tim putem”.

Šta smo naučili iz meča Švicarska – Katar?

“Moramo biti bolji ili barem sretniji od Švicaraca ako hoćemo pobijediti. Ako damo 100% od nas bit će dobra utakmica i uvjeren sam da ćemo imati i dobar rezultat. Ovisi dosta i od protivnika, ali nadam se da ćemo mi biti ti koji ćemo na kraju slaviti”.

Svi isto bodova imaju u našoj grupi, šta će biti ključno u preostale dvije utakmice da prođemo dalje?

“Na to ti pitanje mogu odgovoriti kada prođu sve utakmice. Vidjeli ste sami da svaka utakmica donosi novo nešto, neočekivano i dosta iznenađenja. Nikome nije jednostavno bez obzira jesi li favorit ili ne. Kažem igračima da moraju uživati u ovim momentima jer i ovo SP će proći i biti uspomena i želi da uživaju što su tu jer smo ovdje zasluženo”.