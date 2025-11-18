Sergej Barbarez izdiktirao početni sastav : Ovih 11 ratnika kreće po historiju u Beču!

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će odigrati historijski meč na Ernst Happel stadionu u Beču, a pobjeda bi Zmajeve odvela direktno na Svjetsko prvenstvo koje će se naredne godine igrati u SAD, Kanadi i Meksiku..

Selektor Bosne i Hercegovine – Sergej Barbarez se odlučio za ovaj početni sastav:

Bosna i Hercegovina: Vasilj, Karić, Hadžikadunić, Muharemović, Malić, Šunjić, Tahirović, Bajraktarević, Memić, Džeko, Tabaković

Duel Austrija – Bosna i Hercegovina počinje od 20:45 sati na “Ernst Happel” stadionu.

Pravdu na ovom meču će dijeliti Joao Pinheiro iz Portugala.

(Kliker.info-agencije)