hamburger-icon

Kliker.info

Sergej Barbarez izdiktirao početni sastav : Ovih 11 ratnika kreće po historiju u Beču!

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Sergej Barbarez izdiktirao početni sastav : Ovih 11 ratnika kreće po historiju u Beču!

18 Novembra
19:26 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će odigrati historijski meč na Ernst Happel stadionu u Beču, a pobjeda bi Zmajeve odvela direktno na Svjetsko prvenstvo koje  će se naredne godine igrati u SAD, Kanadi i Meksiku..

Selektor Bosne i Hercegovine – Sergej Barbarez se odlučio za ovaj početni sastav:

Bosna i Hercegovina: Vasilj, Karić, Hadžikadunić, Muharemović, Malić, Šunjić, Tahirović, Bajraktarević, Memić, Džeko, Tabaković

Duel Austrija – Bosna i Hercegovina počinje od 20:45 sati na “Ernst Happel” stadionu.

Pravdu na ovom meču će dijeliti Joao Pinheiro iz Portugala.

(Kliker.info-agencije)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku