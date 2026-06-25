Selektor nogometne reprezetnacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez nije želio nagađati o protivniku s kojim bismo trebali igrati u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u nogometu (očekuju se da će to biti domaćin Sjedinjene Američke Države), ali je jednu stvar jasno naglasio nakon historijske pobjede nad Katarom (3:1).

“Sačekat ćemo da se završe sve utakmice da znamo jesmo li prošli i s kim igramo.

Mogu obećati da je ovo bonus za nas. Tako rasterećeni ćemo pokušati protiv bilo koga dobiti utakmicu. To nam je cilj. Mislim da imamo samopouzdanje svakoga napasti.

Pad nakon vodstva

Radujem se što ću još sedam dana ostati u Americi i na toj utakmici.

Došli smo kao čisti autsajderi da pokušamo uraditi nešto veliko. Ima stvari o kojima treba pričati”, poruka je kormilara Zmajeva.

O utakmici protiv Katara kaže da još ne može objasniti pad nakon vodstva od 2:0 u finišu prvog dijela.

“Dominirate utakmicom 37-38 minuta i onda… Ne znam, ne mogu sada objasniti. Moram utakmicu ponovo pogledati. Tih zadnjih pet-šest minuta sigurno nisu bili na nivou”, ističe selektor.

No, zato je u finišu meča zablistao njegov džoker Ermin Mahmić i po drugi put na Mundijalu ušao kao rezerva i zabio pogodak.

“Čuo sam da je pustio suzu, to je emotivno za momka koji do prije nekoliko dana nije bio s nama.

Morate biti ubijeđeni u nekog da bi ga mogli prisvojiti da igra za nas. Još je on mlad i treba vremena, ali već pokazuje da je veliki igrač”, kaže Barbarez.

Komentirao je još jedog mladića – Kerima Alajbegovića.

Dočekao svoje vrijeme

“Počeo je kod nas, a nije bio punoljetan. Vidite te vještine, najteža je stvar takve momke obuzdati, dati im pravo vrijeme da igraju.

On je svoje vrijeme dočekao. Sigurno da je teret na njemu da to opravda, ali zato smo mi tu. Pokušavamo s njim da sve na vrijeme uradimo.

Imamo mnogo mladih igrača. Ova reprezentacija je tek počela, naredna prvenstva će biti njihova prava”, naglašava Barbarez.

Ponavlja da je najsretniji jer predstavlja svoju državu, pogotovo uz takvu podršku, kao što je bila u američkom Seattleu, pred gotovo 30.00 naših navijača na tribinama potiv Katara.

(Kliker.info-SC)