Njemačka je u utakmicu krenula vrlo ofanzivno. Izbornik Julian Nagelsmann stavio je u prvi sastav dvojicu napadača. Kaija Havertza postavio je na poziciju desetke, a Deniza Undava gurnuo u špicu.

Nijemci su od samog početka pritiskali Paragvajce, koji su većinu prvog dijela bili sabijeni na 30-ak metara od svog gola. Njemačka nije stvorila veliku šansu u prvom poluvremenu jer su im Paragvajci stajali blizu u svakom trenu te prekidali njihove akcije prekršajima ili oduzimanjem lopte.

Paragvaj je poveo u 42. minuti u jednom od svojih rijetkih dolazaka na njemačku polovinu. Mathias Galarza ubacio je s desne strane na Julija Encisa, kojeg su zaboravili defanzivci Njemačke u sredini. Pucao je glavom i pogodio ofanzivac Paragvaja za iznenađujuće vodstvo Južnoamerikanaca.

Njemačka je u 54. minuti pronašla put do paragvajske mreže. Prošao je jedan od brojnih centaršuteva kojima su Nijemci bombardirali šesnaesterac Paragvaja. Ubacio je Florian Wirtz, a na prvoj stativi je Kai Havertz glavom skrenuo loptu u gol za 1:1.

Nakon remija u 90 minuta uslijedili su produžeci. Njemačkoj je poništen gol u 102. minuti. Ubacio je iz kornera Nathaniel Brown, a Tah zatresao mrežu. Skočio je na drugoj stativi i glavom zakucao loptu. No marokanski sudac Jayed Jalal proništio je gol nakon pregleda VAR-a. Njemački stoper Waldemar Anton napravio je prekršaj na golmanu Paragvaja.

(Kliker.info-agencije)