Senzacija u Bostonu : Paragvaj nakon drame jedanaesteraca izbacio Njemačku sa Svjetskog prvenstva (Video)
Fudbalska reprezentacija Paragvaja na penale je ukupnim rezultatom 4:5 izborila prolazak u osminu finala Svjetskog prvenstva. Tamo će igrati protiv pobjednika dvoboja Francuske i Švedske. Utakmica Njemačke i Paragvaja završila je rezultatom 1:1 nakon regularnog dijela i produžetaka.
Njemačka je u utakmicu krenula vrlo ofanzivno. Izbornik Julian Nagelsmann stavio je u prvi sastav dvojicu napadača. Kaija Havertza postavio je na poziciju desetke, a Deniza Undava gurnuo u špicu.
Paragvaj je poveo u 42. minuti u jednom od svojih rijetkih dolazaka na njemačku polovinu. Mathias Galarza ubacio je s desne strane na Julija Encisa, kojeg su zaboravili defanzivci Njemačke u sredini. Pucao je glavom i pogodio ofanzivac Paragvaja za iznenađujuće vodstvo Južnoamerikanaca.
Njemačka je u 54. minuti pronašla put do paragvajske mreže. Prošao je jedan od brojnih centaršuteva kojima su Nijemci bombardirali šesnaesterac Paragvaja. Ubacio je Florian Wirtz, a na prvoj stativi je Kai Havertz glavom skrenuo loptu u gol za 1:1.
Nakon remija u 90 minuta uslijedili su produžeci. Njemačkoj je poništen gol u 102. minuti. Ubacio je iz kornera Nathaniel Brown, a Tah zatresao mrežu. Skočio je na drugoj stativi i glavom zakucao loptu. No marokanski sudac Jayed Jalal proništio je gol nakon pregleda VAR-a. Njemački stoper Waldemar Anton napravio je prekršaj na golmanu Paragvaja.
(Kliker.info-agencije)
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