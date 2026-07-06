udbalska reprezentacija Norveške priredila je veliko iznenađenje i u osmini finala Svjetskog prvenstva izbacila selekciju Brazila (2:1).

Junak Norveške bio je – ko drugi nego Erling Haaland koji je postigao dva fantastična pogotka. Prvo u 79. nakon nebeskog skoka poslije centaršuta Andreasa Schjeldrupa, a i onda u 85. minuti. Haaland je tako nastavio čudesan niz – postizao je golove na 14. uzastopnih utakmica za reprezentaciju Norveške.

Za razliku od Haalanda, Brazil je nastavio negativan niz – šesti put zaredom s Mundijala ispada od ekipe koja dolazi s evropskog kontinenta.

Što se tiče utakmice, Brazil je imao najbolju priliku u 14. minuti ali je slab pokušaj Brune Guimaraesa s bijele tačke zaustavio golman Orjan Nyland.

Imali su Brazilci i šansu u 30. minuti, ali je Danilo loše šutirao nakon centaršuta Vinicijusa. Brazil je promašio zicer u 40. minuti preko Vinija nakon greške Martina Odegaarda, a dobru šansu nisu iskoristili ni Norvežani kada je Alisson zaustavio šut Odegaarda.

Imali su jedni i druge šanse, ali se čekao Erling Haaland. Norveški gorostas je vodio žestoku bitku s brazilskim defanzivcem Gabrijelom. Čekao je svoju šansu i dočekao u 79. kada je nakon nebeskog skoka poslao loptu u mrežu brazilskog gola.

razil je mogao do poravnanja u 85. minuti kada je jedan defanzivac Norveške pokušao izbaciti loptu, ali je to bio nespretan pokušaj i mogao je završiti u vlastitom golu. Bio bi to sigurno jedan od najbizarnijih autogolova u historiji Svjetskog prvenstva.

Pokušavali su Brazilci doći do poravnanja, ali su to bili jalovi napadi, a onda je stigla kazna – igrao se 89. minut kada je čudesni Erling Haaland zapečatio sudbinu “Karioka” sjajnim pogotkom s ruba šesnaesterca. Tako je norveški as stigao do 7. gola na ovom Mundijalu. Toliko imaju i Lionel Messi i Kylian Mbappe.

U 98. minuti je dosuđen drugi penal Brazilcima nakon što je Leo Ostigard nesmotreno udario Casemira, a u pogodak ga je pretvorio Neymar.

Norveška je izborila historijsko četvrtfinale Svjetskog prvenstva, a tamo će igrati protiv boljeg iz duela između Engleske i Meksika (02:00).

(Kliker.info-SC)