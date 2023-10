Senatori SAD-a u Potočarima: Mi podržavamo BiH i ta podrška je sve veća

“Sjedinjene Američke Države nikad neće zaboraviti ono što se jula 1995. godine dogodilo u Srebrenici”, istakao je senator SAD-a Peter Welch nakon što je sa senatoricom Jeanne Shaheen i u pratnji ambasadora SAD-a u BiH Michaela Murphya, posjetio 14. oktobra Memorijalni centar Potočari i Srebrenicu.

Tokom boravka, delegacija je položila cvijeće na Spomen obilježju i mezarju za žrtve genocida iz 1995. godine, te se sastala se sa majkama Srebrenice i direktorom Memorijalnog centra Srebrenica, Emirom Suljagićem.

Delegacija je prisustvovala i potpisivanju sporazuma o izgradnji novih prostorija u kojima će se čuvati lični predmeti i neidentifikovani posmrtni ostaci žrtava genocida u Srebrenici.

Posjeta visoke delegacije počela je susretom sa majkama Srebrenice i članicama udruženja koje djeluju u Srebrenici, Sarajevu i Tuzli.

“Posjeta senatora i američkog ambasadora u BiH je veoma važna za nas majke. Rekli smo da mi majke uvijek vjerujemo Americi, ali upozoravamo na to da je međunarodna zajednica mogla da spriječi genocid u julu 1995. godine. Stoji ta mrlja na međunarodnoj zajednici, ali mi prihvatamo razgovor sa svima, a posebno predstavnicima SAD-a koje zdušno podržavaju naše napore da dođemo do istine i pravde”, rekla je Nura Begović, predsjednica Udruženja Žene Srebrenice.

“Amerika pomaže i ekonomski razvoj Srebrenice i veoma smo zahvalni na tome. Drago nam je da su senatori SAD-a ovdje, da su na mjestu gdje se dogodio genocid koji mnogi visoki političari iz BiH još uvijek negiraju”, dodala je.

Nakon razgovora sa majkama Srebrenice senatorica Jeanne Shaheen i senator Peter Welch , u pratnji Michaela Murphya, ambasadora SAD u Bosni i Hercegovini i majkama Srebrenice položili su cvijeće na spomen obilježje u Memorijalnom centru Potočari.

“Ovo je moja treća posjeta Srebrenici. Ja u Senatu SAD-a predsjedavam komisijom za Evropu. Dok gledamo šta se dešava u Evropi, jako je važno da gledamo šta se dešava i u Bosni i Hercegovini i u zemljama Zapadnog Balkana. Naša zemlja podržava multietnički sastav BiH, poštivanje ljudskih prava i sjećanje na žrtve Srebrenice”, rekla je za Radio Slobodna Evropa senatorica Jeanne Shaheen.

“U razgovoru sa majkama čula sam dvije stvari koje su me jako dirnule. One su istakle da se mržnjom ništa ne rješava. Majke su rekle da je Bosna i Hercegovina jedna država i smatram da je to jako važno. Mi podržavamo BiH i ta podrška je sve veća”, dodala je senatorica Shaheen.

Senator Peter Welch kaže da je želio da iskaže poštovanje prema ovome mjestu na kojem je prvi put.

“Na ovom mjestu se dogodila velika patnja gdje su brojne majke izgubile svoje muževe, svoju djecu. Ono što je izuzetno važno, a to smo saznali od majki sa kojima smo razgovarali, je da iz bola gradite nadu. Vidjeli smo danas i film o onome što se događalo u Srebrenici jula 1995. godine i raduje me da Memorijalni centar gradi trajno sjećanje na taj period”, istakao je senator Welch.

Michael Murphy, ambasador SAD u Bosni i Hercegovini rekao je da ova posjeta potvđuje da su SAD posvećene suverenitetu i teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru Bosne i Hercegovine.

“Ali, mislim da je posebna privilegija što su senatori danas u Srebrenici da bi odali počast ubijenim u genocidu koji se ovdje dogodio jula 1995. godine. Ovom posjetom potvrđujemo da su Sjedinjene Američke Države posvećene sjećanju na ove žrtve iskazivanjem počasti žrtvama i borbi protiv poricanja genocida”, istakao je ambasador SAD u Bosni i Hercegovini.

Nakon obilaska kompleksa Memorijalnog centra Mehmed Mahmutović, direktor Unioninvesta Sarajevo, Sanela Imamović, direktorica CRS-a i Hamdija Fejzić, predsjednik Uprave Memorijalnog centra Potočari potpisali su ugovor o donaciji 300.000 dolara za izgradnju novih prostorija u kojima će se čuvati lični predmeti i neidentifikovani posmrtni ostaci žrtava genocida u Srebrenici.

“Ova sredstva donira Vlada Sjedinjenih Američkih Država putem agencije za međunarodni razvoj (USAID) i partnera koji su danas potpisali ovaj ugovor. Izgradnjom ovog objekta sve ono što je pripadalo žrtvama genocida, kao i posmrtni ostaci žrtava genocida biće smješteni ovdje iz Komemorativnog centra Tuzla”, rekao je Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Potočari.