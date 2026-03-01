hamburger-icon

Senator Bernie Sanders osudio američki napad na Iran : Američkom narodu se ponovo laže

01 Marta
05:16 2026
Američki senator Bernie Sanders oštro je osudio američki napad na Iran, upoređujući obrazloženja predsjednika Donalda Trumpa s, kako je naveo, lažima koje su korištene za opravdavanje ratova u Vijetnamu i Iraku, a koji su završili katastrofalno.

U objavi na društvenim mrežama Sanders je pozvao svoje kolege u američkom Senatu da uskrate odobrenje za rat, koje Trump nije ni zatražio.

Predsjednik Trump, zajedno sa svojim desničarskim ekstremističkim izraelskim saveznikom Benjaminom Netanyahuom, započeo je ilegalan, unaprijed planiran i neustavan rat. Tragično je da Trump kocka američkim životima i novcem kako bi ispunio višedecenijsku ambiciju Netanyahua da uvuče Sjedinjene Američke Države u oružani sukob s Iranom”, naveo je Sanders.

Američkom narodu se lagalo o Vijetnamu. Američkom narodu se lagalo o Iraku. Američkom narodu se ponovo laže danas i još jednom će obični ljudi platiti cijenu”, poručio je Sanders.

Ne smijemo dozvoliti da nas Trump uvuče u još jedan besmisleni rat. Nema rata s Iranom”, zaključio je senator.

(Kliker.info-Guardian )

