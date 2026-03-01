Senator Bernie Sanders osudio američki napad na Iran : Američkom narodu se ponovo laže

Američki senator Bernie Sanders oštro je osudio američki napad na Iran, upoređujući obrazloženja predsjednika Donalda Trumpa s, kako je naveo, lažima koje su korištene za opravdavanje ratova u Vijetnamu i Iraku, a koji su završili katastrofalno.

U objavi na društvenim mrežama Sanders je pozvao svoje kolege u američkom Senatu da uskrate odobrenje za rat, koje Trump nije ni zatražio.

“Predsjednik Trump, zajedno sa svojim desničarskim ekstremističkim izraelskim saveznikom Benjaminom Netanyahuom, započeo je ilegalan, unaprijed planiran i neustavan rat. Tragično je da Trump kocka američkim životima i novcem kako bi ispunio višedecenijsku ambiciju Netanyahua da uvuče Sjedinjene Američke Države u oružani sukob s Iranom”, naveo je Sanders.

Dodao je da se Senat mora “odmah ponovo sastati i glasati o Rezoluciji o ratnim ovlastima“, ističući da je “ovaj napad na Iran jasno kršenje međunarodnog prava i da će stvoriti dodatnu nestabilnost u već opasnom svijetu”.

“Američkom narodu se lagalo o Vijetnamu. Američkom narodu se lagalo o Iraku. Američkom narodu se ponovo laže danas i još jednom će obični ljudi platiti cijenu”, poručio je Sanders.