Republikanci u američkom Senatu u srijedu su ponovo blokirali rezoluciju koju su predložili demokrati, a čiji je cilj bio okončanje rata u Iranu dok je ne odobri Kongres. Iako prijedlog nije prošao, bio je bliži usvajanju nego ikad prije jer su za njega glasala i tri republikanca. Ovo je sedmi put ove godine da su republikanci u Senatu zaustavili sličnu mjeru, piše Reuters.

Tjesno glasanje s prebjegom na obje strane

Senat je odbacio daljnje razmatranje rezolucije s 50 glasova protiv i 49 za, a glasanje je uglavnom slijedilo stranačke linije. Tri republikanca – Rand Paul iz Kentuckyja, Susan Collins iz Mainea i Lisa Murkowski iz Aljaske – pridružili su se demokratima u podršci mjeri. S druge strane, demokrat John Fetterman iz Pennsylvanije glasao je s republikancima da je blokiraju. Predloženu rezoluciju podnio je senator Jeff Merkley iz Oregona.

Spor oko roka od 60 dana

Ovo je bilo prvo glasanje u Senatu otkako je 1. maja istekao rok od 60 dana koji Zakon o ratnim ovlaštenjima daje predsjedniku za poduzimanje vojne akcije bez odobrenja Kongresa. Prema zakonu iz 1973. godine, usvojenom kao odgovor na Vijetnamski rat, predsjednik može poduzeti vojnu akciju samo 60 dana prije nego što je mora prekinuti, tražiti odobrenje Kongresa ili zatražiti produženje od 30 dana zbog “uvjerljive vojne potrebe”. Predsjednik Donald Trump proglasio je primirje s Iranom “završenim” nakon isteka roka.

Demokrate kažu da je sukob u toku

Demokrate osporavaju Trumpovu tvrdnju da se rok ne primjenjuje zbog primirja, rekavši da je sukob u toku. “Nije došlo do prekida neprijateljstava”, rekao je senator Merkley novinarima prije glasanja. Naveo je američku blokadu iranskih luka i napade na iranske brodove, kao i iransku blokadu Hormuškog tjesnaca i napade na američke brodove i tankere. „Obje strane su i dalje uključene u neprijateljstva, tako da ne prihvatam da je rok od 60 dana ukinut“, dodao je.

Ustavna ovlaštenja i najava novih pokušaja

Merkley i drugi demokratski senatori najavili su da planiraju uvesti novu rezoluciju o ratnim ovlaštenjima već sljedeće sedmice i da će to činiti svake sedmice dok se rat ne završi ili dok Trump ne zatraži odobrenje Kongresa. Demokrate u Predstavničkom domu također su uvele slične rezolucije, ali su ih republikanci blokirali. Demokrate pozivaju Trumpa da zatraži odobrenje Kongresa za upotrebu vojne sile, napominjući da prema Ustavu SAD-a, Kongres, a ne predsjednik, ima ovlaštenje da objavi rat. Upozoravaju da je Trump možda uvukao zemlju u dugotrajni sukob bez jasne strategije.

Republikanci i stav Bijele kuće

S druge strane, republikanci i Bijela kuća tvrde da su Trumpove akcije legalne i u okviru njegovih ovlaštenja kao vrhovnog komandanta da zaštiti SAD naređivanjem ograničenih vojnih operacija. Neki republikanci u Kongresu optužili su demokrate da su podnijeli rezolucije o ratnim ovlaštenjima isključivo zbog stranačkog protivljenja Trumpu.

(Kliker.info-agencije)